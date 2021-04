Hemmingen-Westerfeld

Das Büntebad in Hemmingen-Westerfeld ganz für sich allein: Alle April-Termine bei diesem neuen Angebot der Stadt in der Corona-Pandemie waren innerhalb von 30 Minuten ausgebucht. Im Mai geht es weiter, teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Weiterhin gilt: Aus Hygienegründen sind nur ein Haushalt oder ein einzelner Besucher mit einer Begleitperson nach Anmeldung erlaubt. Termine werden für den Zeitraum von Mittwoch, 6. Mai, bis Pfingstsonntag, 23. Mai, vergeben. Noch ist nicht bekannt, ab wann dafür Anmeldungen möglich sind.

Familien nutzen neues Angebot im Büntebad gern

Fest steht: Nach den ersten zwei Wochen nach dem Start am 8. April zieht die Stadt eine positive Bilanz. „Die Bürgerinnen und Bürger haben das Angebot dankbar angenommen und sich im Bad sehr diszipliniert verhalten“, sagte Stadtsprecherin Sabine Hürthe. Zu den Gästen gehörten vor allem Familien. „Sie haben sich sehr über das Angebot gefreut, auch weil viele Freizeitangebote aktuell nicht stattfinden können. Für die Eltern ist das eine Entlastung.“ Doch auch einzelne Besucher und Besucherinnen haben es genossen, wieder schwimmen gehen zu können. Seit Anfang November 2020 ist das Bad dicht.

„Dass das Bad schnell ausgebucht war, hat natürlich für Unmut gesorgt“, räumte Hürthe ein. Sie gibt aber zu bedenken: „Vor dem Hintergrund der Infektionslage und den Rahmenbedingungen durch Kurzarbeit und zusätzlichen Reinigungsaufwand stehen wir vor der Situation, dass wir nicht mehr Stunden zum Schwimmen anbieten können als in der Testphase. Das ist das Maximum dessen, was die Stadt in der aktuellen Situation leisten kann.“ Reinigungszeiten müssten bleiben. Auch die Kurzarbeit für die Beschäftigten des Hallenbades könne die Stadt nicht aufheben. „Es ist nicht absehbar, wie sich die die rechtlichen Rahmenbedingungen beim Anstieg der Infektionszahlen weiterhin entwickeln.“

Saunabesuch ist vorerst nicht möglich

Die meisten Gäste kommen Hürthe zufolge aus Hemmingen und haben nur eine Stunde gebucht, was begrüßenswert sei. „So kommen mehr Personen zum Zug“ – auch Gäste aus anderen Kommunen.

Es sei der Wunsch geäußert worden, dass das Bad exklusiv nur für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Hemmingen zugänglich sein soll. „Würde die Stadtverwaltung dem folgen, würden wir Menschen aufgrund ihrer Heimat und Herkunft benachteiligen und entgegen der Widmung des Bades handeln.“ Hürthe gibt zu bedenken, dass das Geld für den Eintritt in die Stadtkasse fließe und somit allen in Hemmingen zugute komme. Im Gebäude befindet sich auch die städtische Sauna, doch eine Nutzung sei vorerst nicht geplant.

Das sind die Eintrittspreise im Büntebad

Im April konnte das Büntebad für die Zeit von donnerstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr gebucht werden. Der Service kostet allerdings: Eine Familie zahlt für eine Stunde 50 Euro und für zwei Stunden 80 Euro. Eine Einzelperson mit einer Begleitperson zahlt jeweils die Hälfte, also beide für eine Stunde insgesamt 25 Euro und für zwei Stunden 50 Euro. Normalerweise kostet der Eintritt ins Hallenbad bis 120 Minuten 4,50 Euro. Wer den Hemmingen-Aktiv-Pass hat, für den oder die gibt es Ermäßigungen, die individuell zu erfragen sind.

Von Andreas Zimmer