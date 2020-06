Hemmingen-Westerfeld

Das Büntebad in Hemmingen-Westerfeld wird bald wieder geöffnet sein. Die am Freitag bekannt gewordenen Lockerungen in der Corona-Krise machen es möglich. Ab Montag, 8. Juni, dürfen Schwimm- und Spaßbäder wieder öffnen.

Seit Mitte März ist das Hallenbad an der Hohen Bünte dicht. Anfangs hieß es zunächst bis zum 18. April, doch die Corona-Pandemie dauerte an. Wann der erste Öffnungstag sein wird, sei noch unklar, teilte die Erste Stadträtin Regina Steinhoff am Freitag auf Anfrage dieser Zeitung mit. Am Montag, 8. Juni, werde verwaltungsintern über den Hygieneplan gesprochen. Die Badmitarbeiter haben bereits im Vorfeld einen Entwurf vorbereitet, ohne alle Regelungen vom Land zu kennen, aber um diese möglichst schnell an ihren Entwurf angleichen zu können. Eine maximale Besucherzahl lasse sich über den Kassenautomaten regeln, sagte Steinhoff. Beim Einhalten und der Kontrolle von Sicherheitsabständen zum Beispiel in Umkleiden werde es schon schwieriger.

Anzeige

Sauna bleibt geschlossen

Die städtische Sauna im Büntebad, ebenfalls seit Mitte März dicht, bleibt weiterhin geschlossen. Diese Einrichtung ist von den jüngsten Lockerungen noch ausgenommen. Das Hallenbad bleibt, anders als in den Vorjahren, über die Sommermonate geöffnet. Die Mitarbeiter hätten die Zeit, in der das Bad geschlossen bleiben musste, für die jährliche Grundreinigung genutzt.

Weitere HAZ+ Artikel

Das Büntebad sollte eigentlich in diesem Jahr und in den folgenden bei der Haushaltskonsolidierung eine wichtige Rolle spielen. So kostet der Eintritt ins Hallenbad seit April 4,50 Euro. Die Karte für den Normaltarif für bis zu zwei Stunden im Bad wurde also um 50 Cent teurer. Entsprechend ist der Normaltarif ab zwei Stunden von 8 auf 9 Euro gestiegen. Die Wertkarten sind seit April wie folgt gestaffelt: Wert 22,50 Euro (zu zahlen sind 20,50 Euro), Wert 45 Euro (zu zahlen: 40 Euro), Wert 90 Euro (zu zahlen: 75 Euro) und Wert 112,50 Euro (zu zahlen: 87,50 Euro). Der Rat hatte die erste Preisanhebung nach acht Jahren im Februar einstimmig beschlossen. Etwa einen Monat später war das Bad dicht.

Gravierend Energie habe seit der Schließung nicht gespart werden können, erläuterte Hans-Ulrich Jacobi, Leiter Service Finanzen. Da stets vergleichsweise kurzfristig zu erwarten war, dass das Bad wieder öffnen darf, habe es im Standby-Modus bleiben müssen.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Lesen Sie auch

Von Andreas Zimmer