Hemmingen-Westerfeld

Das Büntebad in Hemmingen wird die gesamten Sommerferien über geschlossen sein. Badleiter Matthias Heinze erläuterte, nach zehn Jahren seien die Filter zu reinigen. Dafür würden die kompletten Ferien benötigt, also die Zeit vom 14. Juli bis 24. August.

„Das Material in den Filtern ist gesättigt“, sagte er. Das hänge auch mit den vielen Besuchern im Rekordjahr 2019 zusammen. Wegen Corona sind die Gästezahlen danach eingebrochen. Heinze hatte am Mittwochabend im Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Verkehr auf eine entsprechende Anfrage von Harald Gries für die AG Sportvereine geantwortet.

Neue Filter: Büntebad ist in den Ferien geschlossen

Heinze erläuterte, die Arbeiten ließen sich nicht aufschieben, denn das Büntebad müsse eine bestimmte DIN-Norm erfüllen. Bei dieser handele es sich um das Aufbereiten von Wasser für öffentliche Schwimmbecken. Während das Büntebad in Hemmingen-Westerfeld geschlossen ist, haben aber das Strandbad in Hemmingen-Westerfeld und das Freibad in Arnum geöffnet. Deren Saison beginnt im Mai.

Die Höhe der Einnahmen im Büntebad sowie in der Büntesauna, die ebenfalls in dem Gebäude an der Hohen Bünte untergebracht ist, hat die Verwaltung am Mittwochabend korrigiert. „Beim Eintrittsgeld waren wir zu optimistisch“, sagte Fachbereichsleiter Axel Schedler im Hinblick auf die andauernde Pandemie. Die Verwaltung gehe nun von 100.000 Euro als Einnahmen 2022 fürs Bad aus und von 25.000 Euro für die Sauna.

Eintritt im Büntebad erhöht

Schedler zufolge war die Entwicklung der Einnahmen im Büntebad 2021 besser als erwartet. Das hänge mit den Sonderpreisen zusammen. Seit 8. April 2021 öffnete es nur nach Anmeldung und für einen Sonderpreis und erst seit dem 8. Juni 2021 wieder für alle und ohne Sonderpreis. Wegen Corona waren zeitweise im Hallenbad nur ein Haushalt oder ein einzelner Besucher mit einer Begleitperson nach Anmeldung erlaubt. Eine Familie zahlte für eine Stunde den Sonderpreis von 50 Euro und für zwei Stunden 80 Euro. Eine Einzelperson mit einer Begleitperson zahlte jeweils die Hälfte, also beide für eine Stunde insgesamt 25 Euro und für zwei Stunden 50 Euro. Die Termine waren ruckzuck vergeben, nach dem Lockdown waren die Menschen ausgehungert und freuten sich, etwas zu unternehmen.

Sonnenuntergänge sind rar in diesem Winter – aber wenn einer ist, spiegelt er sich im Wasser des Büntebades in Hemmingen wider. Quelle: Stadt Hemmingen

Ohnehin sollten eigentlich die Einnahmen sprudeln. Denn zum April 2020 wurde der Eintritt auf 4,50 Euro erhöht. Die Karte für den Normaltarif für bis zu zwei Stunden im Bad wurde damit um 50 Cent teurer. Entsprechend stieg der Normaltarif ab zwei Stunden von 8 auf 9 Euro. Es war die erste Preisanhebung nach acht Jahren.

Gries mahnte erneut an, dass der Schalter für die Unterwasserbeleuchtung für die Sportvereine zugänglich sein soll. Zurzeit gibt es nur einen im Schwimmmeisterraum. Dieser ist jedoch verschlossen, wenn die Sportvereine trainieren. „Das ist eine dringende Notwendigkeit“, machte Gries deutlich. Wenn das Licht nur von oben einfalle, lasse sich nicht erkennen, was im Wasser passiert. Heinze zufolge ist der Auftrag mittlerweile vergeben, pandemiebedingt verzögere sich aber der Einbau des Schalters.

2G-plus-Regel im Büntebad

Corona-Regelung: Das Büntebad ist weiterhin geöffnet, im Bad gilt allerdings – zunächst bis Ende dieses Monats - die 2G-plus-Regel. Hinein dürfen also nur Geimpfte und Genesene, die zusätzlich einen aktuellen Corona-Test vorlegen. Ausgenommen von dieser Regelung sind alle, die bereits ihre Auffrischungsimpfung bekommen haben.

Von Andreas Zimmer