Hemmingen

Das Büntebad in Hemmingen-Westerfeld bleibt am Sonnabend, 31. Oktober, wegen des Reformationstages geschlossen. Auch die städtische Sauna in dem Gebäude an der Hohen Bünte ist am Feiertag zu.

Wer auf den Freitag ausweichen möchte: Das Bad ist dann von 6.45 bis 7.45 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet und das Multifunktionsbecken freitags nur in der Zeit von 14.30 bis 18 Uhr. Sonntags können Besucher von 9 bis 17 Uhr schwimmen. Die Sauna ist am Freitag von 12 bis 18 Uhr geöffnet und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr.

Anzeige

Bad und Sauna : Besucher müssen sich anmelden

Wegen Corona müssen sich Besucher aber unter Telefon (0511) 4103461 anmelden: dienstags bis freitags von 8 bis 14 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 9 bis 14 Uhr. Terminvereinbarungen sind eine Woche im Voraus möglich.

Von Andreas Zimmer