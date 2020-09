Hemmingen-Westerfeld

Das Büntebad mit der städtischen Sauna bleibt am Sonnabend, 3. Oktober, wegen des Feiertages zum Tag der Deutschen Einheit geschlossen. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Das Bad an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld ist am Freitag, 2. Oktober, von 6.45 bis 7.45 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Den restlichen Tag ist das Bad durch Schulen, Vereine und Kurse belegt. Am Sonntag, 4. Oktober, ist das Bad von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der letzte Einlass ist eine Stunde vor Schluss. Wegen der Corona-Maßnahmen sind Anmeldungen unter Telefon (05 11) 4 10 34 61 erforderlich: dienstags bis sonnabends von 8 bis 14 Uhr und sonntags von 9 bis 14 Uhr.

Von Andreas Zimmer