Beim Volkstrauertag haben rund 80 Gäste an der zentralen Gedenkfeier der Stadt Hemmingen teilgenommen. Bürgermeister Jan Dingeldey mahnte bei der Veranstaltung vor der Wilkenburger St.-Vitus-Kirche an, auch nachfolgende Generationen an das Thema Krieg und Gewalt heranzuführen.