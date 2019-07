Arnum

Das Bürgerbüro Arnum bleibt am Dienstag, 30. Juli und 6. August, vormittags geschlossen. Das teilt die Stadtverwaltung mit und gibt dafür Krankheitsgründe an. Es ist dann nur jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Besucher werden gebeten, auf das Bürgerbüro im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld auszuweichen. Es ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie montags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Dort können auch die in Arnum beantragten Ausweise abgeholt werden. Dieses Büro ist unter Telefon (05 11) 4 10 33 33 zu erreichen. In der Zeit von Montag bis Freitag, 5. bis 9. August, kann es jedoch in Hemmingen-Westerfeld länger dauern als sonst, denn dann wird das dortige Büro umgestaltet. „Das Team ist bemüht den gewohnten Service aufrecht zu erhalten“, teilt die Verwaltung mit.

Das Arnumer Büro an der Göttinger Straße 65A ist nur einmal in der Woche dienstags geöffnet; am Dienstag, 23. Juli, wie gewohnt von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Die Rufnummer lautet (0511) 4103444 und die E-Mail-Adresse buergerbuero@stadthemmingen.de.

Von Andreas Zimmer