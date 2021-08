Hemmingen

Das Bürgerbüro Arnum öffnet am Dienstag, 3. August, das erste Mal am neuen Standort an der Göttinger Straße 63. Dort befindet sich bereits das städtische Familienservicebüro.

Wie die Stadt am Montag mitteilte, ist das Bürgerbüro dienstags zunächst nur von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Das hänge mit den Sommerferien zusammen, erläuterte Stadtsprecherin Sabine Hürthe. Möglicherweise sei das Büro am 7. September – das ist der erste Dienstag nach den Ferien – auch nachmittags geöffnet. Bisher war das Büro in Hemmingens größtem Stadtteil jeden Dienstag von 9 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Wegen Corona war es aber bereits seit Oktober geschlossen. Die Verwaltung argumentierte, sie brauche das Personal im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld.

Stadtverwaltung setzt im Bürgerbüro Bürgerkoffer ein

Bislang befand sich das Arnumer Bürgerbüro in gemieteten Räumen an der Göttinger Straße 65a, etwas zurückversetzt von der alten B3. Am neuen Standort werde die Mitarbeiterin den bestehenden Besprechungsraum nutzen, denn die Stadt schafft sich einen Bürgerkoffer an. „Dieser ist bereits bestellt, allerdings aktuell nicht lieferbar“, sagte Hürthe. Deswegen könne die Verwaltung auch nur ein eingeschränktes Angebot an Dienstleistungen in Arnum machen.

Der Koffer der Bundesdruckerei in Berlin wird unter anderem einen Scanner und Drucker enthalten. Er kann auch dezentral eingesetzt werden, also zum Beispiel in kleineren Stadtteilen. Bürgermeister Claus Schacht (SPD) hatte aber bereits im Juni gegenüber dieser Zeitung deutlich gemacht, dass die Außensprechstunden erst für später geplant seien. Die Stadt mietet den Koffer vom Bund. In Sehnde gibt es bereits seit dem Jahr 2016 einen Bürgerkoffer, allerdings wird er nur in der Justizvollzugsanstalt eingesetzt.

Die Dienstleistungen im Bürgerbüro Arnum im Überblick

Ins Bürgerbüro Arnum können Bürger und Bürgerinnen dienstags von 9 bis 12 Uhr spontan kommen, aber auch unter Telefon (05101) 4103444 einen Termin vereinbaren. Der neue Standort hat laut Verwaltung auch den Vorteil, dass er Platz für eine Wartezone bietet, die es im jetzigen Bürgerbüro nicht gibt. Im kleinen Vorraum liegen nur die „Rings um uns“ als amtliches Mitteilungsblatt aus und spezielles Informationsmaterial des Familienservicebüros. Steuerformulare, Prospekte und Ähnliches händigt die Mitarbeiterin im Bürgerbüro aus. Das Familienservicebüro hat keine festen Sprechzeiten. Im März 2017 hatten die Mitarbeiter die rund 100 Quadratmeter großen Räume an der Göttinger Straße 63 bezogen, die die Stadt mietet.

Folgende Dienstleistungen sind zurzeit im Bürgerbüro in Arnum möglich: An-, Ab- und Ummelden des Wohnsitzes, Personalausweise und Reisepässe ausstellen (auch vorläufige), Kinderreisepässe ausstellen und verlängern, Auskünfte zum Melderegister, Meldebestätigungen ausstellen, Auskunftssperren beantragen, die Weitergabe von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen, steuerliche Lebensbescheinigungen ausstellen sowie Untersuchungsberechtigungsscheine und Fischereischeine, allgemeine Auskünfte zu städtischen Satzungen und Verordnungen sowie die Annahme von Fahrerlaubnisanträgen und deren Weitergabe an die Region Hannover.

Terminvereinbarungen fürs Bürgerbüro in Hemmingen-Westerfeld

Für weitere Anliegen, zum Beispiel die Ausgabe von gelben Wertstoffsäcken, bittet die Verwaltung darum, das Bürgerbüro im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld aufzusuchen. Es ist montags bis mittwochs von 9 bis 12 Uhr geöffnet und montags zusätzlich von 15 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Telefon (0511) 4103333. Termine fürs Bürgerbüro – bisher nur für Hemmingen-Westerfeld – können im Internet auf www.stadthemmingen.de/termine-online vereinbart werden, und zwar für die Zeit dienstags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Ob die Anmeldungen für Arnum auch über diese oder eine eigene Webseite laufen werden, steht Hürthe zufolge noch nicht fest.

Von Andreas Zimmer