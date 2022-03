Hemmingen

Mehrere Monate war es geschlossen, nun öffnet das Bürgerbüro in Arnum wieder: Am Dienstag, 22. März, ist der erste Tag. Dann bietet die Stadtverwaltung in der Zeit von 9 bis 12 Uhr Sprechstunden ohne Terminvereinbarung an.

Das Bürgerbüro im größten Hemminger Stadtteil war aus Personalgründen seit Monaten geschlossen. Die Verwaltung argumentierte, sie brauche das Personal, um – unter anderem wegen Corona – den Betrieb im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld aufrechtzuerhalten, wo es auch ein Bürgerbüro gibt.

Bürgerbüro Arnum hat wieder geöffnet – neue Zeiten in Hemmingen-Westerfeld

Im Bürgerbüro in Hemmingen-Westerfeld ändern sich ab sofort die Zeiten für freie Sprechstunden und für online vereinbarte Termine. Bisher gab es an einem Vormittag freie Sprechzeiten und an einem Nachmittag ebenso. Die neuen Zeiten im Überblick:

montags: freie Sprechzeiten von 9 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr

dienstags und mittwochs: Sprechzeiten nur nach Termin

donnerstags: freie Sprechzeiten von 9 bis 12 Uhr, Sprechzeiten von 15 bis 18 Uhr nur mit Termin

freitags: Sprechzeiten nur nach Terminvereinbarung.

Termine fürs Bürgerbüro Hemmingen online vereinbaren

Im Internet auf www.stadthemmingen.de können Termine täglich rund um die Uhr gebucht werden. Wer lieber zum Telefon greift, wählt die Rufnummer (0511) 41030. Vor der Corona-Pandemie vor etwa zwei Jahren gab es nur freie Sprechzeiten im Rathaus.

„Die Möglichkeit zur Online-Terminvereinbarung, die es mittlerweile gibt, wird gut genutzt“, erläutert Stadtsprecherin Sabine Hürthe. „Auf freie Sprechzeiten lässt sich nicht verzichten, schließlich gibt es auch mal ad hoc ein Anliegen. Ein Großteil der Anliegen aber, die im Bürgerbüro bearbeitet werden, sind länger planbar.“ Der Vorteil für Bürger und Bürgerinnen: Mit einem Termin gibt es keine oder kaum Wartezeit, und auch die Mitarbeiterschaft im Rathaus kann ihren Arbeitstag besser planen. Aber ob mit oder ohne Termin: Am Eingang des Rathauses wird kontrolliert, dass der Besucher oder die Besucherin vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet ist.

Hemminger Bürgermeister Dingeldey plant Sprechstunden

Eine Online-Terminvereinbarung fürs Arnumer Bürgerbüro ist nicht möglich. Wenn der Bürgerkoffer da ist, soll es quartalsweise in jedem Stadtteil eine Öffnungszeit des mobilen Bürgerbüros geben samt Bürgermeistersprechstunde. Das hat Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) bereits angekündigt. Der Bürgerkoffer enthält unter anderem einen Scanner und Drucker. Der Koffer ist seit Sommer 2021 bestellt, aber noch nicht geliefert.

Der Rat hatte in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass die Verwaltung ein Konzept fürs mobile Bürgerbüro erstellt. Darin soll sie erklären, wie viel Personal benötigt wird und was das alles kostet, um den Service in den sechs Stadtteilen Arnum, Devese, Hiddestorf, Ohlendorf, Harkenbleck und Wilkenburg anbieten zu können.