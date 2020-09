Hemmingen

Im nächsten Jahr soll das Bürgerbüro Arnum umziehen. Neuer Standort ist dann das nur wenige Hundert Meter entfernte städtische Familienservicebüro. Das teilte Fachbereichsleiter Sven Bertram auf Anfrage dieser Zeitung mit. Bürgermeister Claus Schacht sagt, der Umzug ins Familienservicebüro „stärkt den Standort dort“.

Das Bürgerbüro in Hemmingens größtem Stadtteil ist zurzeit auf einem Grundstück an der Göttinger Straße 65a, etwas zurückversetzt von der B 3. „Die Lage ist zu isoliert“, sagt Schacht. Das Familienservicebüro hingegen liege direkt an der Bundesstraße 3 und würde auch Platz für eine Wartezone bieten, die es im Bürgerbüro nicht gibt. Das Servicebüro, das bisher noch keine festen Öffnungszeiten hat, ist Anlaufstelle für Familien und vermittelt Betreuungsangebote. Im März 2017 hatten die Mitarbeiter die rund 100 Quadratmeter großen Räume bezogen, die die Stadt mietet.

Bürgerbüro von März bis August geschlossen

Das ebenfalls von der Stadt gemietete Bürgerbüro in Arnum ist ohnehin nur noch einmal in der Woche geöffnet, und zwar jeden Dienstag von 9 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr. Es befindet sich in einem Gebäude mit der Leine-Volkshochschule ( VHS) und der Polizeistation. Langfristig wird die VHS ihre Räume in Arnum aufgeben. Sie werden laut Schacht 2021 an einem neuen Standort an der Gutenbergstraße in Hemmingen-Westerfeld konzentriert.

Wegen Corona hatte das Bürgerbüro Arnum seit Mitte März geschlossen. Erster Öffnungstag war am 18. August. An diesem Tag kamen nur drei Besucher, eine Woche später waren es fünf und eine Woche darauf nur vier Besucher, was möglicherweise daran gelegen haben könnte, dass die Verwaltung nicht groß auf die Wiedereröffnung aufmerksam gemacht hatte. Bertram verweist darauf, dass sich wegen Corona stets nur wenige Personen gleichzeitig im Büro aufhalten dürfen.

Bürgerbüro auch in Hemmingen-Westerfeld

Am 8. September, war das Bürgerbüro dann ganz geschlossen. Bertram verwies auf personelle Gründe. Für die Bürgerbüros in Arnum und Hemmingen-Westerfeld stünden insgesamt vier Mitarbeiter zur Verfügung. Am 8. September sei eine Kraft im Urlaub gewesen und eine erkrankt. Die Verwaltung habe sich dafür entschieden, nur das Büro in Hemmingen-Westerfeld zu öffnen. „Wir können nicht ohne Weiteres jemand anderen einsetzen“, sagt Bertram. Für etliche Tätigkeiten in den Bürgerbüros bedürfe es einer entsprechenden Ausbildung.

Kurzfristig seien nur ein Aushang und eine Notiz auf der Internetseite der Stadt möglich gewesen. Auch am 15. September war es vormittags geschlossen. „Das Personal war im Bürgerbüro des Rathauses gebunden“, erläutert Bertram. Vom Wohngebiet Astrid-Lindgren-Straße ist das Bürgerbüro am Rathausplatz etwa fünf Kilometer entfernt. Mittlerweile hat es sich wieder herumgesprochen, dass das Bürgerbüro geöffnet hat. Prompt kamen am 22. September 27 Besucher.

Verwaltung: Wenige Nachfragen in der Zeit des Lockdowns

„Es gab im gesamten Schließungszeitraum sehr wenige Nachfragen nach dem Zeitpunkt der (Wieder-)Eröffnung des Bürgerbüros Arnum“, erläutert Bertram. „Die Anfragen kamen meist telefonisch, in seltenen Fällen per E-Mail.“ Der Fachbereichsleiter ergänzt: „Auf die Regelung von Angelegenheiten, die das persönliche Erscheinen erfordern, wurde in den ersten Monaten des Lockdowns zunächst von vielen verzichtet. Hier wurden unter Bezug auf Corona seitens des Gesetzgebers auch die Sanktionen für abgelaufene Personaldokumente ausgesetzt.“

Von Andreas Zimmer