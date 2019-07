Hemmingen-Westerfeld

Die Verwaltung modernisiert das vor 20 Jahren eröffnete Bürgerbüro im Rathaus von Hemmingen. Das teilt Fachbereichsleiter Sven Bertram mit. Erste Überlegungen dafür wurden bereits vor rund einem Jahr angestellt. „In dem Büro werden teilweise sensible Daten ausgetauscht. Es ging uns vor allem darum, den Datenschutz zu verbessern“, sagt Bertram. Die rechtlichen Vorgaben zu diesem Thema hätten sich in den vergangenen 20 Jahre enorm geändert. Gleichzeitig sollen die Arbeitsbedingungen für die vier Mitarbeiterinnen in dem Büro verbessert werden.

So sollen die Mitarbeiterinnen künftig nicht mehr in einer Reihe nebeneinander sitzen, sondern im Raum verteilt. Ihre Arbeitsbereiche werden durch aufgebaute Wände abgeschirmt. „Der gesamte Schallschutz in dem Raum wird verbessert. Niemand soll bei den Gesprächen zwischen Verwaltungsmitarbeiterin und dem Kunden mithören können“, sagt Bertram. Um dies zu garantieren, wird auch die künftige Wartezone für Besucher nicht mehr im, sondern vor dem Büro sein.

Bürgerservice steht durchgehend zur Verfügung

Die vier Mitarbeiterinnen dürfen sich zudem auf neue Möbel und einen neuen Anstrich freuen. Die Verwaltung kündigt den Umbau für die Woche von Montag, 5. August, bis Freitag, 9. August, an. Zwei Mitarbeiterinnen werden in der Zeit in einem Nebenbüro dennoch in den Öffnungszeiten des Bürgerbüros zur Verfügung stehen. „Zu etwas längeren Wartezeiten kann es in dieser Woche aber möglicherweise kommen. Dafür können wir die Kunden dann am Montag, 12. August, in einem neuen und modernen Ambiente begrüßen“, sagt Bertram. Geöffnet ist das Bürgerbüro von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie montags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr.

Bürgerbüro war anfangs umstritten

Das Bürgerbüro wurde im April 1999 eröffnet. Die Einrichtung kostete rund 135.000 Euro (damals 270.000 Mark) und war politisch durchaus umstritten. Die CDU wies damals darauf hin, dass das Rathaus selbst marode sei und eine einzelne „Oase des Glücks“ dort keinen Sinn ergebe. Außerdem stand noch nicht fest, ob das Rathaus nicht an einem anderen Ort neu gebaut werden soll. Die Ratsmehrheit von SPD, Grünen und DUH sprach sich jedoch für das Büro aus.

Das freute auch Bürgermeister Claus Schacht. „Unser Rathaus ist eines der miesesten im Landkreis. Wir müssen unbedingt einen Einstieg in den Umbau finden“, wird Schacht damals in dieser Zeitung zitiert. Das Rathaus wurde schließlich 2003 am gleichen Ort neu gebaut und 2004 fertiggestellt.

Mehr zum Thema:

Digitales Rathaus soll mehr Service für die Hemminger bringen

Weitere öffentliche E-Ladestation geplant

Von Tobias Lehmann