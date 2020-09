Wilkenburg

Der nicht abreißende Verkehr donnert bedenklich nah an Lena Kahrs, ihrem vierjährigen Sohn Benno und ihrer zweijährigen Tochter Alma vorbei. Bis sie die stark befahrene Wülfeler Straße überqueren können, vergehen mehrere Minuten. „Ich sorge mich um die Sicherheit meiner Kinder“, sagt die Mutter. Und damit ist sie nicht allein. „Die Sicherheit von Fußgängern, Radfahrern, aber vor allem von Kindern muss in Wilkenburg deutlich verbessert werden“, sagt Lea Römer. Daher setzt sie sich gemeinsam mit ihrem Ehemann Justus Römer und anderen Anwohnern für eine Reduzierung von Tempo 50 auf 30 auf der Wülfeler Straße und der Alten Dorfstraße ein. Gemeinsam hat die neu gegründete Bürgerinitiative eine Onlinepetition gestartet, die bereits mehr als 200 Menschen unterzeichnet haben.

Lena Kahrs (von links) mit ihren Kindern Benno (4) und Alma (2), Verena Radack mit ihrem Sohn Yaron (4) und Justus Römer fordern eine Reduzierung von Tempo 50 auf Tempo 30 auf der Wülfeler Straße und der Alten Dorfstraße. Quelle: Stephanie Zerm

Fuß- und Radwege fehlen

„Die Situation ist nicht mehr akzeptabel“, sagt Justus Römer. „Es ist geradezu gefährlich, hier mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs zu sein.“ Die Infrastruktur für Fußgänger und Radfahrer müsse deutlich verbessert werden. Tempo 30 sei ein Anfang. Weitere Schritte seien ausreichend breite sowie gut sichtbare Fuß- und Radwege.

Auch an der Alten Dorfstraße fehlen Gehwege. Quelle: Stephanie Zerm

Verena Radack wohnt schon lange in Wilkenburg und kennt die Probleme. „Die Autos fahren oft viel zu schnell.“ Die rote Ampel an der Wülfeler Straße sei schon mehrfach ignoriert worden. „Radfahrer und Fußgänger müssen sich an manchen Stellen einen schmalen Fußweg teilen, oder es gibt überhaupt keinen. Die Markierungen sind verblasst oder fehlen ganz. Vor allem für Kinder ist es hier nicht sicher“, sagt die zweifache Mutter und spricht dabei aus eigener Erfahrung.

Vor einigen Jahren ist ihr heute zehnjähriger Sohn Arvid auf die Wülfeler Straße gelaufen und wurde von einem Auto erfasst. Er ist mit einer Gehirnerschütterung und einem gebrochenen Handgelenk davon gekommen. Aber die Angst ist geblieben. „An der Wülfeler Straße fehlt einfach eine gut sichtbare Abgrenzung vom Fuß- und Radweg zur Straße, die auch Kinder als solche erkennen können“, sagt Radack. Denn der Asphalt verlaufe von der Straße übergangslos auf den Gehweg, der nur durch Baken abgegrenzt ist. „Das ist für Kinder nur schwer nachvollziehbar“, findet die Mutter.

Verkehrssituation ist gefährlicher als in Hannovers Südstadt

Lea und Justus Römer sehen das genauso. Das Ehepaar ist im vergangenen Jahr mit seinen Kindern aus der Südstadt Hannovers nach Wilkenburg gezogen. Grund war eigentlich, damit die zwei kleinen Söhne dort behütet auf dem Land aufwachsen können. Doch mittlerweile haben sie festgestellt, dass die Situation in Wilkenburg für ihre Kinder gefährlicher sei als in Hannover. „In der Südstadt gab es wenigstens Bürgersteige und gut gekennzeichnete Fahrradwege“, sagt Justus Römer. Um seine Kinder zu schützen, hat der Familienvater bereits den Zugang seines Eckgrundstücks von der Wülfeler Straße auf die benachbarte Straße Bruchgraben verlegt.

Einen Fußweg vermisst auch Lena Kohrs vor ihrem Grundstück an der Alten Dorfstraße. „Wir fallen förmlich auf die Straße“, sagt die zweifache Mutter. „Da viele Autofahrer hier zu schnell fahren, muss man manchmal die Beine in die Hand nehmen.“ Um mit ihren Kindern zur nur wenige Hundert Meter entfernten Kita zu gelangen, müsse sie die Alte Dorfstraße zweimal überqueren.

Wenn Lena Kohrs aus ihrem Grundstück an der Alten Dorfstraße tritt, steht sie mit ihren Kindern Alma (2) und Benno (4) direkt auf der viel befahrenen Straße. Quelle: Stephanie Zerm

Stadt schlägt Alte Dorfstraße für Tempo 30 vor

Für die Alte Dorfstraße scheint sich demnächst eine Lösung abzuzeichnen. Bürgermeister Claus Schacht unterstützt die Forderung der Bürgerinitiative. „Wir schlagen die Alte Dorfstraße für den Großversuch ‚Tempo 30 in Ortsdurchfahrten‘ der Region vor“, kündigt er an. „Aber auch auf der Landesstraße Wülfeler Straße wäre eine Reduzierung der Geschwindigkeit von 50 auf 30 Stundenkilometer angebracht.“

Auch der Rat der Stadt Hemmingen steht hinter der Forderung nach Tempo 30 in Wilkenburg. „Die Fraktionen setzen sich bereits seit mehreren Jahren für Tempo 30 in den Ortsdurchfahrten ein“, sagt Joachim Steinmetz, Fraktionsvorsitzender der Grünen. Gelungen sei das bislang aber nur in Devese.

Petition soll am Freitag an Landtagsabgeordnete übergeben werden

Und auch von der FDP, die zur Zeit nicht im Hemminger Rat vertreten ist, bekommt die Bürgerinitiative Rückenwind. „Sicherheit im Straßenverkehr ist nicht nur ein Nice to Have, sondern eine Notwendigkeit“, sagt Markus Hofmann, Vorsitzender der Hemminger Liberalen. Es müsse für alle Verkehrsteilnehmer möglich sein, sich in Wilkenburg gefahrlos und mit einem Gefühl der Sicherheit bewegen zu können.

Auf dieser Seite der Wülfeler Straße fehlt der Gehweg komplett. Quelle: Stephanie Zerm

Das Problem: Während die Alte Dorfstraße eine Kreisstraße ist und damit in den Zuständigkeitsbereich der Region Hannover fällt, ist die Wülfeler Straße eine Landesstraße. „Und vom Land haben wir bislang noch keine Reaktion auf unser Anliegen bekommen“, sagt Justus Römer und ergänzt: „Aber nur weil die Zuständigkeiten hier andere sind, darf die Wülfeler Straße nicht ausgeklammert werden.“ Die Probleme seien die gleichen, zum Teil sogar noch prekärer.

Ihre Hoffnung setzt die Bürgerinitiative nun auf einen Termin am Freitag 2. Oktober. Dann wollen die Mitglieder ihre Petition an die Landtagsabgeordneten Kerstin Liebelt ( SPD), Sebastian Lechner ( CDU), Julia Willie Hamburg ( Bündnis 90/Die Grünen), Sylvia Bruns ( FDP) sowie an die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, die Region Hannover und die Stadt Hemmingen übergeben. Wer die Petition bis dahin noch unterzeichnen will, kann dies online tun auf weact.campact.de. Außerdem hängt eine Unterschriftenliste am Bücherschrank vor der St.-Vitus-Kirche.

Von Stephanie Zerm