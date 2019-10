Hemmingen

In einem kleinen, etwas über 30-köpfigen Kreis aus Familie und Freunden haben sich am Sonnabendnachmittag im Standesamt im Rathaus Bürgermeister Claus Schacht und seine langjährige Lebensgefährtin Sabine Sieveritz das Jawort gegeben. 16 Jahre lang ist das in Westerfeld wohnhafte Paar zuvor schon ohne Trausch...