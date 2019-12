Hemmingen

Entlang der Bundesstraße 3 in Hemmingen-Westerfeld wird sich in den kommenden Jahren viel verändern – nicht nur wegen der Stadtbahnverlängerung bis zur Weetzener Landstraße. Das geplante Neubaugebiet auf der sogenannten Fläche 60 ist ein großes Thema. Außerdem steht jetzt fest, wohin die Leine-Volkshochschule ziehen wird. Redakteur Andreas Zimmer hat sich mit Bürgermeister Claus Schacht darüber unterhalten, aber auch über Schulen und ein besonderes Jahr 2020 für den Hemminger Verwaltungschef.

Wohnraum ist knapp, in Hemmingen ganz besonders. Dort sollen bis zum Jahr 2025 rund 400 neue Wohneinheiten entstehen, also Wohnungen oder auch Ein- oder Mehrfamilienhäuser. So sieht es zumindest ein Konzept der Region Hannover vor. Ist das realistisch?

Die Zahlen waren schon vorher bekannt, aber wir haben zurzeit im Stadtgebiet kein größeres Bauland und werden mittelfristig auch keines ausweisen. Bedenken Sie bitte, dass Hemmingen die – was die Fläche anbelangt – kleinste Kommune in der Region Hannover ist. Wir haben unter anderem auf Überschwemmungsgebiete Rücksicht zu nehmen und auf Flächen der Auskiesung. Es gibt zurzeit nur ein paar Lückenbebauungen. Dem steht ein Bedarf an bezahlbarem Wohnraum gegenüber. Neubaugebiete auszuweisen ist hochkompliziert.

Warum?

Der Verkehr ist die zentrale Frage. Man könnte Arnum-West erweitern. Das wird im Rat bereits grundlegend positiv gesehen. Aber soll man noch mehr Autos in das Gebiet rund um die Bockstraße schicken? Stadtplanung muss man doch immer im Verbund mit einem attraktiven öffentlichen Personennahverkehr sehen.

Stadt hält an Stadtbahnverlängerung nach Arnum fest

In diesem Fall also die Stadtbahnverlängerung nach Arnum?

Ja, wir halten weiter an dieser Forderung fest. Es wäre auch ein Stadtbus im Ringverkehr denkbar. So etwas müsste allerdings die Stadt finanzieren. Auf dem Wohnungsmarkt sieht es so aus: Wir wissen zurzeit nicht mal, wo wir anerkannte Asylbewerber unterbringen können. Wir hatten Kontakt mit einer großen Wohnungsbaugesellschaft, aber die hat unser Ansinnen verwehrt.

Die sogenannte Fläche 60 soll doch ein Neubaugebiet werden. Die Stadt hat jetzt erstmals in ihrer Geschichte eine städtebauliche Maßnahme eingeleitet. Es handelt sich um Grundstücke am Gartencenter Glende an der B 3 in Hemmingen-Westerfeld. Wie geht es nach dem Ratsbeschluss vom November weiter?

Wir haben den Gutachterausschuss des Katasteramtes gebeten, einen Bodenwert zu ermitteln, der zu einem Stichtag eingefroren wird. Bis Mitte 2020 soll dies abgeschlossen sein. Es gibt noch keine abgestimmte Planung für das Gebiet, lediglich der Flächennutzungsplan, der dort zu etwa zwei Drittel Wohnen und zu einem Drittel Mischgebiet, also mit Gewerbe, ausweist. In den Hierarchien unserer Themen steht das an letzter Stelle.

Warum denn das?

Wir haben hier noch viel Zeit. Vor 2024 braucht dort keiner zu bauen. Ansonsten sind die künftigen Bewohner aufs Auto angewiesen, aber das soll möglichst vermieden werden. Erst einmal muss die Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen-Westerfeld beendet sein. Das ist für Ende 2023 geplant.

Was wird aus dem bestehenden Gartencenter in der Fläche 60?

Das bleibt. Es möchte sogar dort erweitern.

So geht es mit dem Dudler-Bau weiter

Ganz in der Nähe der Stadtbahn-Endhaltestelle soll der Dudler-Bau entstehen, ein Gebäudeensemble nach den Plänen des Architekten Max Dudler. Sollen dort Wohnungen entstehen?

Nein, das ist nicht vorgesehen. Der Bebauungsplan sieht hier eine gewerbliche Entwicklung vor. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Eigentümer der Fläche das gute Recht hat, Pläne für eine Entwicklung auf seinen Flächen vorzulegen. Das hat er getan, und der Rat hat einer Entwicklung grundsätzlich zugestimmt. Allerdings sind hier noch viele Fragen offen geblieben. Aktuell gibt es auch keine neueren Erkenntnisse.

Es hieß bisher, dass der Dudler-Bau der Anfang sein soll, das Gewerbegebiet dort zu modernisieren.

Klar ist, dass das gesamte Areal städtebaulich aufgewertet werden muss. Im Moment ist dies keine schöne bauliche Situation. Über die genaue Konzeption wird noch zu diskutieren sein. Für den Wirtschaftsstandort Hemmingen ist das insgesamt von herausragender Bedeutung. Unser Wirtschaftsförderer leistet viel Arbeit im Hintergrund und hat zu Hemmingen als Wirtschaftsstandort ein Papier erarbeitet, das derzeit intern in der Endabstimmung ist. Ich kann aber schon sagen, dass die Stadt mit gutem Beispiel vorangeht.

Leine-Volkshochschule zieht um

Inwiefern?

Sie wird mit der Leine-Volkshochschule im April 2021 an den Rand des Gewerbegebietes ziehen: in einen Teil des Gebäudes des Eisenwarenhändlers Garbe an der Gutenbergstraße in Hemmingen-Westerfeld. Bisher ist die VHS auf drei Standorte im Stadtgebiet verteilt. Für so etwas ist Hemmingen zu klein. Nun wird es einen Ort für ganz Hemmingen geben – noch dazu in unmittelbarer Nähe einer Stadtbahnhaltestelle.

Was ist dort genau geplant?

Das dortige Lager wird nicht genutzt, wir gestalten es im Jahr 2020 um. Uns stehen rund 700 Quadratmeter Fläche auf zwei Etagen zur Verfügung. Ob EDV-Kurse oder Bildungsurlaub: Wir können dort alle Angebote machen, sogar sportliche, denn es werden auch angemessene Umkleiden entstehen. Das Ganze ist auch ein Signal, um in den Abendstunden mehr Leben in das Gewerbegebiet zu bekommen. Wir wollen übrigens auch wieder zu einem Wirtschaftsempfang einladen, aber mit einem neuen Format. Mehr dazu dann in 2020.

Wenn wir übers Hemminger Gewerbegebiet sprechen: Die Mitarbeiter im Real-Markt bangen um ihre Jobs.

Ich sehe die Entwicklung mit großer Sorge. Der Real-Markt hat für Hemmingen eine große Bedeutung und hat sich nicht umsonst in der Nähe der B-3-Ortsumgehung angesiedelt. Ich hoffe nicht, dass der Markt zerschlagen wird und ein übliches Vorstadt-Szenario mit Firmen entsteht, die eher im niedrigen Preissegment angesiedelt sind.

Schwenken wir noch ein Stück weiter vom Real-Markt zur Deveser Straße. Wenn die B-3-Ortsumgehung im Frühjahr 2020 für den Verkehr freigegeben wird, dürfen dann doch Anlieger darauf fahren?

Nein, es bleibt alles so, wie es geplant ist, also frei für Linienbusse, Fußgänger, Radfahrer und landwirtschaftlichen Verkehr.

Und der ganze Verkehr dort? Wo soll der hin, wenn die Kreisstraße von Devese nach Ohlendorf zum Wirtschaftsweg wird?

Die Verkehrsströme werden anders verlaufen, wenn die B-3-Ortsumgehung fertig ist. Außerdem ist eine Entlastung der Weetzener Landstraße geplant, indem die Alfred-Bentz-Straße verlängert wird und in die heutige B 3 mündet, also am Rand der Fläche 60 vorbeigeführt wird.

Baustellen verlangen den Hemmingern viel Geduld ab

Diese vielen Baustellen, die Staus oder stockender Verkehr: Die Hemminger sind unwahrscheinlich leidensfähig.

Die Abstimmung zwischen den zuständigen Fachbehörden ist stark verbesserungswürdig. Wir als Stadt werden oft erst nachträglich informiert. Deswegen bin ich froh, dass im Sommer 2020 weitgehend alles vorbei ist. An der Stadtbahntrasse wird auch danach weiter gebaut. An der B 3 in der Ortsmitte Arnum hat man während der vierwöchigen Vollsperrung zwischen Arnum und Pattensen schon mal einen Vorgeschmack gehabt: Die Verkehrsentlastung war deutlich spürbar. So wird die Situation in etwa sein, wenn die B-3-Ortsumgehung eröffnet ist. Das trägt wesentlich zur Verbesserung der Wohnqualität bei.

Einige Bewohner sehen das Förderungsprogramm kritisch, weil sie befürchten, hohe Beiträge leisten zu müssen.

Bei einer Begehung hat sich gezeigt, dass es Bedarf gibt im öffentlichen wie im privaten Bereich. Am Ende werden alle profitieren. Und niemand wird über Gebühr zur Kasse gebeten.

Wie geht es – Stichwort Ganztag – in der KGS sowie in den Grundschulen in Arnum und Hemmingen-Westerfeld weiter?

Für alle wird es hoffentlich 2020 Entscheidungen geben. Wie wir sie zukunftsfähig machen, das wird im nächsten Jahr Thema Nummer eins. Für die KGS gibt es erste Standortüberlegungen. Nach den bisherigen Plänen sollen dort 21 neue Klassenräume entstehen. Wir müssen dort schnell handeln, deswegen kann es sein, dass wir vorübergehend sechs Container aufstellen müssen. Das Gelände der KGS liegt mitten Hochwassergebiet. Wir sind in intensiven Gesprächen mit der Schule und dem Architekten. Erste Ideen werden wir zeitnah vorlegen können. Für die Grundschule Hemmingen-Westerfeld gibt es Vorschläge, die wir am 16. Januar 2020 im Fachausschuss vorstellen werden. Für die Wäldchenschule Arnum wird es ebenfalls 2020 eine Machbarkeitsstudie geben. Die Abstimmungen hierzu laufen.

Können Bücherei und Schützenverein auf dem Schulgelände bleiben?

Wie gesagt, Pläne werden im nächsten Jahr erstellt. Es ist nicht seriös, jetzt zu spekulieren.

Klimaschutz in Hemmingen

Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind zurzeit große Themen. Wie sieht es da in der Verwaltung aus?

Mein Eindruck ist positiv. Alle Fraktionen sind mit den Jugendlichen im intensiven Austausch – und dies nicht nur als Alibiveranstaltung. Wir als Verwaltung haben eine Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit gegründet mit Mitarbeitern aus allen Fachbereichen, um jedes Thema intern zu bewerten, aber auch, wie der Bürger davon profitieren kann. Nach Ostern werden wir die Arbeit aufnehmen. Ich werde die Gruppe leiten. Das Thema wird insgesamt immer mehr Raum einnehmen, da bin ich mir sicher.

Im Februar 2020 wird der Rat über den Hochwasserschutz entscheiden. Für welche der vier Varianten werden Sie in der Sitzung stimmen?

Ich tendiere für die 90-Prozent-Lösung, also für einen HQ-70-Schutz, ein Hochwasser, wie es statistisch alle 70 Jahre vorkommt. Einen angedachten Kostendeckel für die HQ-100-Variante erachte ich als nicht tragfähig. Die Stadt sollte nicht 800.000 Euro an Planungskosten ausgeben, und hinterher stellt sich möglicherweise heraus, dass das Projekt gar nicht förderfähig ist.

Zurzeit sieht es bei den Ratsfraktionen nach einem erweiterten Katastrophenschutz aus. Stehen die Kosten hierfür schon fest?

Nein, das ist noch unklar. Auch hier bedarf es eines umfassenden Konzeptes, dass im Detail erarbeitet werden muss.

2020, mit 65 Jahren und mit ihrem 50-jährigen Arbeitsjubiläum, könnten Sie aus Altersgründen aus Ihrem Amt scheiden – oder doch erst 2021, wenn Ihre Amtsperiode endet?

Manchmal ist die Frage persönlich etwas anstrengend, weil ich nahezu jeden Tag gefragt werde, wie lange ich noch machen will. Ja, ich kann im Sommer aufhören, aber ich möchte nicht. Die aktuellen großen Themen sind herausfordernd und machen auch Freude, und ich möchte viele von ihnen zu Ende bringen. Ich werde in etwa einem Jahr entscheiden, ob ich zum Ende meiner Amtsperiode im Oktober 2021 aufhöre, wenn ich 66 Jahre alt bin, oder ob ich für eine weitere Amtsperiode kandidiere. Ob man das dem Wähler allerdings noch zumuten sollte, ist eine politische Kernfrage, da ja besonders der Wechsel im Amt zuweilen verschlafen wird.

Zur Person Claus Schacht (64) ist der dienstälteste Bürgermeister in der Region Hannover. Seit 1997 ist er Verwaltungschef und damit Vorgesetzter von heute rund 300 Mitarbeitern. Die Hemminger wählten ihn im Jahr 2014 in seine dritte Amtsperiode. Der gebürtige Hannoveraner, der in Hemmingen-Westerfeld wohnt, schloss eine Lehre als Schriftsetzer ab und studierte später im zweiten Bildungsweg Politik und Geschichte. Vor seiner Zeit in Hemmingen leitete er den Geschäftsbereich Oberbürgermeister-Büro in Hannover. Zu seinen Hobbys zählt der Vater von zwei erwachsenen Kindern Sport und Musik. zi

Interview: Andreas Zimmer

Von Andreas Zimmer