Hemmingen

Claus Schacht ( SPD), der dienstälteste Bürgermeister in der Region Hannover, wird nicht für eine weitere Amtsperiode als Bürgermeister in Hemmingen kandidieren. Das teilt Schacht auf Nachfrage mit. Als Grund nennt der 65-Jährige sein Alter. „Eine neue Amtszeit würde dann mit 72 Jahren enden“, sagt er. Die Kommunalwahl wird am 12. September 2021 stattfinden.

Er arbeite seit mittlerweile 50 Jahren, sagt Schacht. Mit 15 Jahren habe er eine Lehre begonnen. Das Amt des Bürgermeisters bereite ihm zwar weiterhin viel Freude. „Aber es ist auch ein anstrengender Beruf“, sagt der Verwaltungschef. Hinzu komme: „Der Wechsel ist ein wichtiges Element der Demokratie.“ Schacht ist seit Dezember 1997 Verwaltungschef in Hemmingen und damit Vorgesetzter von heute rund 300 Mitarbeitern. „Ich kann gut loslassen“, sagt er. Er werde in Hemmingen wohnen bleiben und freue sich auf die Zeit, in der er private Pläne, zum Beispiel im wissenschaftlichen Bereich, verwirklichen könne. Auch für Ehrenämter habe er bereits mehrere Anfragen bekommen.

Bürgermeister Schacht kandidiert nicht mehr

Der Verwaltungschef hatte bisher offengelassen, ob er zum Ende seiner Amtsperiode im Oktober 2021 aufhört oder ob er für eine weitere Amtsperiode kandidiert. Schacht hätte im Sommer 2020 aufhören können, als er 65 Jahre alt wurde. Im Dezember 2019 aber hatte er bereits in einem Interview deutlich gemacht: „Ja, ich kann im Sommer aufhören, aber ich möchte nicht. Die aktuellen großen Themen sind herausfordernd und machen auch Freude, und ich möchte viele von ihnen zu Ende bringen.“ Er kündigte damals an, in einem Jahr entscheiden zu wollen.

In den vergangenen Wochen verwies Schacht auf die Pandemie und laufende Gespräche der SPD auf der Suche nach einem Kandidaten oder einer Kandidatin. Bisher haben die Parteien der vier Ratsfraktionen noch keine Namen genannt. Wegen der Corona-Krise waren aber zuletzt auch keine Versammlungen erlaubt. Nur die Unabhängigen Hemminger (DUH) haben bereits angekündigt, dass sie keinen eigenen Kandidaten aufstellen werden, da in den eigenen Reihen dafür zurzeit niemand zur Verfügung stehe.

Kommunalwahl im September 2021

Bei der Wahl 2016 hatte Schacht fast 68 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen können und ging damit in die dritte Amtsperiode. Der gebürtige Hannoveraner, der in Hemmingen-Westerfeld wohnt, schloss eine Lehre als Schriftsetzer ab und studierte später im zweiten Bildungsweg Politik und Geschichte. Vor seiner Zeit in Hemmingen leitete er das Oberbürgermeisterbüro in Hannover. Zu seinen Hobbys zählt der Vater von zwei erwachsenen Kindern Sport und Musik. Im Oktober 2019 hatten sich Schacht und seine langjährige Lebensgefährtin Sabine Sieveritz im Standesamt im Hemminger Rathaus das Jawort gegeben.

Im September 2021 wird es nicht nur die Kommunalwahl am Sonntag, 12. September, geben, sondern auch die Bundestagswahl zwei Wochen später.

Von Andreas Zimmer