Hemmingen

Das habe es in seiner gesamten Amtszeit als Hemminger Bürgermeister, also seit 1997, nicht gegeben, sagt Claus Schacht (SPD): Der Verwaltungschef fordert die Grünen auf „mit der unberechtigten und völlig überzogenen Kritik“ an Ratsmitgliedern aufzuhören und „zur Sacharbeit zurückzukehren“.

Der Anlass sei die Kritik der Grünen, dass die CDU nicht an der jüngsten Sitzung der internen Arbeitsgemeinschaft Radverkehr teilgenommen habe. Letztlich habe sich herausgestellt, dass es an einem Kommunikationsproblem lag. „Auch die Fridays-for-Future-Gruppe war stets eingeladen. Dass diese nie kommen, wird geflissentlich verschwiegen. Offensichtlich passt es nicht ins grüne Weltbild“, sagt Schacht.

Schacht kritisiert Grüne – Fraktion über AG enttäuscht

Joachim Steinmetz, Fraktionsvorsitzender der Grünen, räumte im Gespräch mit dieser Zeitung ein, dass die Grünen eine Formulierung möglicherweise überzogen haben. „Es spiegelt sich aber die Enttäuschung wider, dass es mit der AG Radverkehr nicht richtig vorankommt.“ Andere Kommunen seien weiter. „Hemmingen verpasst deshalb Fördermöglichkeiten.“ Wegen der Corona-Krise habe es keine AG-Sitzungen in Präsenz gegeben, aber digitale wären durchaus möglich gewesen.

Zur Fridays-for-Future-Gruppe merkte Steinmetz an, es sei zwischen einer Interessengruppe und den Ratsfraktionen zu unterscheiden. Bei Letzteren gehe es auch darum „Haushaltsmittel vorzubereiten“.

Bürgermeister wirft Grünen Polemisierung vor

Der Bürgermeister bezeichnet zudem die „Kritik an einzelnen Ratsmitgliedern wegen einer berechtigten kritischen Haltung“ bei Liveübertragung von Ratssitzungen als „rechtlich und atmosphärisch bedenklich“. Es handele sich schließlich um Persönlichkeitsrechte Einzelner. „Den Grünen scheint das nahende Ziel des eigenen Erfolges bei den kommenden Wahlen zu Kopf gestiegen zu sein.“ Denn: „Umfragehochs sind kein Freifahrtschein für die derzeitige Polemisierung und Vorwürfe gegenüber anderen Fraktionen im Rat.“ Und weiter: „Die Grünen fordern verstärkten Klimaschutz und tragen selbst wesentlich zur Vergiftung des politischen Klimas im Rat bei.“

Steinmetz machte deutlich, seine Fraktion wolle niemanden angreifen. Sie habe mittlerweile eingesehen, dass in der laufenden Ratsperiode keine Sitzungen des Rates und der Ausschüsse mehr gestreamt werden. Das bedeute aber auch, dass es schwierig für die Öffentlichkeit sei an Sitzungen teilzunehmen. Denn pro Sitzung werden wegen Corona nur 15 Zuhörerplätze nach dem Windhundverfahren vergeben. Grundsätzlich gelte: „Wie man es meint und wie es ankommt“, sei oft unterschiedlich.

Von Andreas Zimmer