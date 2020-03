Hemmingen

Der Platz für die Altpapiercontainer am Parkplatz Hohe Bünte in Hemmingen wird zunehmend zur illegalen Entsorgung von Grünschnitt genutzt. Bürgermeister Claus Schacht weist darauf hin, dass der Stapel immer höher wird. „Weil der Betriebshof am Hohen Holzweg seitens Aha und der Region geschlossen ist, meinen einige Bürger, ihren Grünschnitt einfach hier loswerden zu können“, sagt Schacht verärgert.

Die Entsorgung muss jetzt entweder Aha oder die Stadt übernehmen. „Wir fahren sowieso schon alle am Limit. Deshalb appelliere ich an die Vernunft und die Solidarität der Bürger, auf die Entsorgung von Grünschnitt zurzeit zu verzichten“, sagt Schacht.

Annahmestellen für Grüngut sind geschlossen

In den Städten und Gemeinden der Region Hannover sind die 53 Grüngutannahmestellen seit dem 21. März von Aha geschlossen worden. Die Anlieferung von Baum-, Hecken- und Strauchschnitt ist an diesen Stellen seitdem nicht mehr möglich. Container werden nicht abgeholt. Der Zweckverband Abfallwirtschaft Aha nennt als Grund den veränderten Alltag wegen des Coronavirus.

Da viele Bürger durch die zurzeit geltenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens mehr Zeit haben und zudem die Natur jetzt im Frühling gerade ausschlägt, soll es zu einem vermehrten Andrang auf den Wertstoffhöfen und an den Grünannahmestellen gekommen sein. „Zuletzt ist es dort zu Szenen gekommen, die weder hinsichtlich der Verkehrssicherung noch der Fürsorge für die eingesetzten Mitarbeitenden tragfähig waren“, teilt Aha mit.

Bei zum Teil mehr als 1000 Besuchern an einem Tag könne eine Zugangsregelung von zehn Besuchern pro Platz nicht ohne Ordnungskräfte und verkehrsgefährdende lange Rückstaus an den Zufahrten in die Orte gewährleistet werden. Aha bittet die Bürger darum, den Grünschnitt bis zum Ende der Corona-Krise zwischenzulagern.

Die Stadt Langenhagen hat am Montag den Betriebshof für die eigenen Bürger wieder geöffnet. Das sei für Hemmingen aber keine Option, sagt Schacht. „Wir haben auf unserem Betriebshof einen Container für Grünschnitt, den die Bürger sonnabends nutzen können. Doch wenn Aha den nicht abholt, ist der auch nach einem Tag voll“, sagt Schacht.

Nabu sieht Chance für die Natur

Der stellvertretende Pressesprecher des Nabu Niedersachsen, Rüdiger Wohlers, teilte am Montag mit, dass dies auch „eine Chance für die Natur“ sein kann. Er rät dazu, Äste und Strauchwerk im Garten an geeigneter Stelle aufzuschichten. Wenn ausreichend Hohlräume zur Verfügung stehen, können diese Schutzräume für Vögel und Kleintiere sein. Feinerer Grünschnitt könne stark zerkleinert auch im Komposthaufen im eigenen Garten mit zerkleinerten Ästen und Zweigen gemischt werden. Wohlers bezeichnet dies als „grünes Gold“ für den Nährstoffhaushalt der Gartenbeete.

Auf keinen Fall dürften Grün- oder Astschnitt in der freien Landschaft entsorgt werden. „Das Wegkippen von Gartenabfällen in Wälder oder an Parkränder schadet der Natur sehr“, sagt Wohlers. Dabei werden Nährstoffe auf nährstoffarme Böden verteilt und können so das bestehende Biosystem empfindlich stören. Das illegale Entsorgen von Grünabfällen ist eine Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeldern geahndet werden kann. In Niedersachsen können dies bis zu 1500 Euro sein.

