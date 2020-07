Hemmingen

Es sind nur noch wenige Tage, dann endet die Frist, um Vorschläge bei der Bürgerstiftung Hemmingen einzureichen. Sie wird auch in diesem Jahr wieder Jugendliche und junge Erwachsene für herausragende schulische Leistungen sowie für ehrenamtliches Engagement auszeichnen.

Hinter den beiden Jugendförderfonds der Stiftung steckt eine Idee: Wer engagiert ins Erwachsenenleben startet, werde später auch bürgerschaftlich Verantwortung übernehmen. Ausgezeichnet werden Hemminger im Alter bis zu 25 Jahren. Die Bürgerstiftung stellt Preise mit einem Wert von insgesamt 4500 Euro zur Verfügung.

Bürgerstiftung vergibt Preis an Jugendliche

Lehrer und Eltern, aber auch Vereine, Kirchengemeinden und andere Institutionen können Hemminger für den Preis vorschlagen. Jugendliche und junge Erwachsene dürfen sich aber auch selbst bewerben. Prämiert werden unter anderem hervorragende Facharbeiten, die auch im Team erbracht worden sein können, sowie Engagement außerhalb des Unterrichts, soziale Aktivitäten sowie sportliche und musikalische Leistungen.

Wer die Preise erhält, entscheidet eine unabhängige Jury, teilt die Stiftung mit. Die Auszeichnungen sollen im November vergeben werden. Vorschläge nimmt die Stiftung formlos noch bis Freitag, 17. Juli, entgegen: per Post an Bürgerstiftung Hemmingen, Rathausplatz 1, 30966 Hemmingen, oder per E-Mail an fonds@ buergerstiftung-hemmingen.de. Nähere Informationen gibt es auf der Internetseite buergerstiftung-hemmingen.de erläutert. Die Stiftung betont, dass sie die Daten vertraulich behandelt.

Von Andreas Zimmer