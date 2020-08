Wilkenburg/Hemmingen-Westerfeld

Es entstehen immer wieder brenzlige Situationen im Bereich der sogenannten Wilkenburger Spinne an der Landesstraße 389. Dort treffen Dorfstraße, Wilkenburger und Wülfeler Straße aufeinander. „Für Fahrradfahrer und Fußgänger ist es oft gefährlich, die Wülfeler Straße Richtung Parkplatz oder von dort kommend zu überqueren“, sagt Brigitta Schönke, Vorsitzende des Bürgervereins Hemmingen. Deshalb setzt sie sich mit Vorstandskollegin Hannelore Hapke für eine Entschärfung der Verkehrssituation ein und wünscht sich eine Bedarfsampel für Fußgänger und Radfahrer.

Zurückschneiden des Grüns verbessert Situation nur leicht

Schönke habe in den vergangenen Jahren von Bürgern immer wieder Klagen gehört. Das Überqueren der Wülfeler Straße am Parkplatz an den Wilkenburger Seen sei gefährlich, da dieser Bereich hinter einer Kurve liegt und aus Wilkenburg kommende Autos erst spät zu sehen sind. „Wir haben immerhin erreicht, dass das Grün an der Straße zurückgeschnitten wird“, sagt Schönke. Dadurch sei der Blick Richtung Wilkenburg „etwas verbessert“.

Doch das reicht dem Bürgerverein noch nicht. „Wir sind weiterhin der Meinung, dass sich etwas ändern muss, bevor ein Mensch ernsthaft zu Schaden kommt“, sagt Schönke. „Deshalb begrüßen und unterstützen wir jede Verbesserung der aktuellen brisanten Lage.“

Sie ist froh, die Unterstützung der Stadt Hemmingen zu haben, die sich ebenfalls für eine Entschärfung des Gefahrenbereichs einsetzt. Doch auch die Stadtverwaltung konnte noch keine Verbesserung erreichen. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hatte die Idee entwickelt, eine Bedarfsampel zu errichten. Dies begrüßt der Bürgerverein. „Das wäre aus meiner Laiensicht die einfachste Lösung“, sagt Schönke. Doch die Region lehnte diesen Vorschlag bereits im Jahr 2016 ab.

Landesbehörde hat Tempo 50 bereits abgelehnt

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hatte weitere Vorschläge – Tempo 50 oder die Errichtung eines Kreisels – mit dem Verweis abgelehnt, dass die L 389 eine bestimmte Kapazität haben müsse, um den „regionalen und überregionalen Durchgangsverkehr aufzunehmen“, hieß es 2017 in der Begründung.

Inzwischen hat sich eine Arbeitsgemeinschaft (AG) Radverkehr mit Vertretern von Politik, Verwaltung und Polizei sowie des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC), des ADAC und der Fridays-for-Future-Gruppe aus Hemmingen gebildet. Diese AG hat unter anderem weitere Vorschläge für die Wilkenburger Spinne entwickelt. Diese werden am 10. September in öffentlicher Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt vorgestellt. „Ich bin sehr gespannt und werde es mir anhören“, sagt Schönke.

