Die Stadt Hemmingen wird die Leine-Volkshochschule ( VHS) in der Corona-Krise mit einer Bürgschaft unterstützen. Das hat der vertraulich tagende Hemminger Verwaltungsausschuss am Donnerstagabend beschlossen. Wie Bürgermeister Claus Schacht auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, hat am Montag auch der Aufsichtsrat der Leine-VHS der Bürgschaft zugestimmt.

Von den drei Trägerkommunen steuert Laatzen 250.000 Euro bei sowie Hemmingen und Pattensen jeweils 125.000 Euro. Schacht sagte: „Die Liquidität wird erhöht. Damit ist die Zukunftsfähigkeit der VHS gesichert.“

VHS in Corona-Krise : Bürgschaft notwendig

Die neue VHS-Geschäftsführerin Brigitte Germer hatte die näheren Umstände bereits Anfang Juni im Hemminger Fachausschuss erläutert und war am Donnerstag erneut in Hemmingen. Bei unveränderten Fixkosten sind der VHS durch Corona die Einnahmen weggebrochen. Bereits gezahlte Kursentgelte mussten anteilig zurückerstattet werden. Germer zufolge sind mehrere Förderanträge unter anderem bei der Region Hannover gestellt worden, doch das Geld fließe möglicherweise erst im Oktober.

Der Hemminger Fachausschuss hatte noch nicht über die Bürgschaft abgestimmt, weil die SPD mehr Zeit für ihre Beratungen brauchte. Die endgültige Entscheidung in Hemmingen fällt am 9. Juli im Rat.

Von Andreas Zimmer