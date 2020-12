Hemmingen

An der Weetzener Landstraße in Höhe des Lidl-Marktes in Hemmingen-Westerfeld soll künftig ein Linienbus halten. Bislang verkehrt auf dem etwa 1,5 Kilometer langen Abschnitt zwischen der alten Bundesstraße 3 und der Dorfstraße kein Bus.

Die Region Hannover bringt die barrierefreie Haltestelle anlässlich der Diskussion um die Pläne fürs neue Feuerwehrgerätehaus ein. Erstmals sollen die Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg ein gemeinsames Gerätehaus beziehen – neben dem Lidl-Markt. Der Busstopp sei bei den Planungen zum Ausbau der Weetzener Landstraße zu berücksichtigen, fordert die Region. Die Stadt begrüßt das Vorhaben. Die künftige Haltestelle sei bereits in die Planung eingeflossen.

Anzeige

Viele Neubauten an Weetzener Landstraße

Die Stadt hatte bereits in diesem Sommer, als eine Stellungnahme für den Nahverkehrsplan der Region Hannover abzugeben war, ihre Forderung nach einem Busverkehr über diesen Abschnitt der Weetzener Landstraße bekräftigt. Für den Friedhof, der an dieser Strecke liegt, fordert sie schon seit Jahren einen Anschluss ans Busnetz, doch die Region verwies bisher auf die zu geringe Fahrgastzahl.

Zwischenzeitlich sind aber weitere Bauten an der Weetzener Landstraße dazugekommen oder sie sind geplant. Auf dem Gelände neben dem Friedhof ist jetzt ein Kindergarten und neben Lidl eine Filiale der Drogeriekette dm entstanden. Direkt neben Lidl ist das Gerätehaus geplant, das auch von der Stadtfeuerwehr genutzt werden soll. Dort ist ein Übungsturm vorgesehen, aber auch die Kleiderkammer. Nicht zuletzt entsteht an der B 3, also nicht weit vom geplanten Gerätehaus, die Stadtbahn-Endhaltestelle.

Auf dieser Fläche soll das neue Feuerwehrgerätehaus entstehen. Im Hintergrund sind der dm- und der Lidl-Markt zu sehen. Quelle: Andreas Zimmer

Bei der jüngsten öffentlichen Auslegung des Entwurfs gab es Kritik und Anregungen von Behörden und Privatleuten. Alles in allem ist es laut Stadtverwaltung nicht notwendig, die Pläne erneut öffentlich auszulegen. So könnte wie geplant ab 2021 der eingeschossige Neubau für rund 10 Millionen Euro auf dem heutigen Feld entstehen. Der Anlass: Die bestehenden Gebäude sind zu klein geworden. Damit ist die Sicherheit der Feuerwehrleute auf Dauer nicht mehr gegeben.

Grundstückseigentümer befürchten Überschwemmungen

Privatleute hingegen befürchten Überschwemmungen ihrer Grundstücke. Die Stadt verweist darauf, dass ein Neubau wie ein Gerätehaus im Hochwasserschutzgebiet erlaubt sei.

Zu den Behörden, die eine Stellungnahme abgegeben haben, gehört unter anderem das Forstamt Fuhrberg. Es gibt zu bedenken, dass der Grünstreifen im Osten des Plangebietes nicht Wald sei, wie es in den Unterlagen steht. Dafür sei das Gelände schlichtweg zu schmal. Westlich des Grünstreifens aber könnte sich wegen der dort geplanten Pflanzinseln ein Waldstück entwickeln. Der Standort dafür sei ungünstig. Besser wäre Grünland mit jährlicher Mahd. Das lehnt die Stadt ab. Mit den Pflanzinseln solle ein „Übergang zum bestehenden Grünstreifen“ gemacht werden. Bei der Pflege werde aber darauf geachtet, dass keine Waldfläche entsteht.

Das Forstamt kritisiert ferner, dass bei einem Gerätehaus mit zwei Stockwerken weniger Boden versiegelt werde und weniger Retentionsraum verloren gehe. Die Stadtverwaltung argumentiert, dass die Feuerwehr überwiegend ebenerdige Funktionsräume benötige. Weitere Gründe seien die hohen Folgekosten bei der Bauunterhaltung und durch die Höhe des Gebäudes seien die Flugschneisen von geschützten Arten wie zum Beispiel Fledermäusen beeinträchtigt.

Lesen Sie auch

Ausschuss und Rat tagen

Bevor der Rat am Donnerstagabend, 10. Dezember, den Plan beschließt, tagt am selben Tag noch der Verwaltungsausschuss vertraulich. Am Donnerstag, 3. Dezember, diskutiert der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt in öffentlicher Sitzung.

Das Gremium befasst sich auch mit dem Glasfaserausbau in Hemmingen und hört einen Vortrag der Kommunalen Umweltaktion, wie Hemmingen zur nachhaltigen Stadt werden kann. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Forum der KGS an der Hohen Bünte 4 in Hemmingen-Westerfeld. Wegen der aktuellen Situation sind nur 15 Zuhörer erlaubt. Wer zuerst kommt, darf hinein.

Von Andreas Zimmer