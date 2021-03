Hemmingen

Für die Bürgermeisterwahl in Hemmingen gibt es jetzt zwei Kandidaten: Die CDU hat am Freitagvormittag, und damit bewusst genau sechs Monate vor der Kommunalwahl, Jan Dingeldey als Bewerber vorgestellt. Er soll den langjährigen Amtsinhaber Claus Schacht (SPD) beerben. Die Sozialdemokraten hatten im Januar Katja Schröder benannt.

„Ich bin durch und durch Hemminger und habe Lust mit Menschen etwas zu gestalten“, sagte Dingeldey. Als Jurist in einer großen Kanzlei bringe er die notwendigen Erfahrungen auch für die Arbeit als Verwaltungschef mit. „Außerdem kenne ich die kommunalpolitischen Abläufe und die Menschen in der Verwaltung.“ Dingeldey sagte, er wolle dem Umwelt- und Klimaschutz einen noch größeren Stellenwert einräumen und plant, Hemmingen bis zum Jahr 2035 klimaneutral umzugestalten. Sein Wahlkampf solle ebenfalls klimaneutral sein, indem er beispielsweise viele Termine mit dem Rad wahrnimmt. Außerdem müsse die Stadt die Digitalisierung stärker vorantreiben.

Jan Dingeldey tritt für die CDU an

Der 34-jährige Arnumer ist zurzeit Regionsabgeordneter und Ratsherr in Hemmingen und arbeitet als Jurist. Seit 2007 ist er Ratsherr in Hemmingen und stellvertretender Fraktionschef in Hemmingen und seit 2011 stellvertretender Vorsitzender der CDU-Regionsfraktion.

Dingeldey ist verheiratet, hat eine einjährige Tochter und wohnt beinahe sein ganzes Leben lang schon in Hemmingen. Er hat die Grundschule Arnum und die KGS in Hemmingen-Westerfeld besucht. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaft begann er als Rechtsanwalt bei einer international tätigen Rechtsanwaltskanzlei in Hannover.

Mitgliederversammlung folgt

Die CDU hat ihn am 1. März einstimmig in einer digitalen Sitzung der Vorstands- und Fraktionsmitglieder nominiert. „Wir haben uns über seine Entscheidung zu kandidieren sehr gefreut“, sagt Parteichefin Barbara Konze. „Jan Dingeldey bringt eine Vielzahl an Eigenschaften und Kompetenzen mit, die wir uns von einem Bürgermeisterkandidaten wünschen.“ Wegen seiner beruflichen und politischen Erfahrung sei er in der Lage, die Verwaltung zu führen und neue Impulse zu setzen.

Die Mitglieder der CDU wurden über die Nominierung von Dingeldey vorab informiert. Eine Mitgliederversammlung in Präsenz folge, sobald dies möglich sei. Dingeldeys neue Webseite jan-dingeldey.de ist bereits freigeschaltet.

Von Andreas Zimmer