Hemmingen

Klimaneutralität bis zum Jahr 2035, ein Vier-Generationen-Projekt und Mitternachtssport für Jugendliche: Das sind einige der Zielsetzungen, die die CDU jetzt in ihrem Wahlprogramm unter dem Motto „Hemmingen, lebenswert ein Leben lang“ verabschiedet hat. Die Stadtverbandsvorsitzende Barbara Konze teilt mit, dass sich die Partei 20 Schwerpunkte für die nächste Wahlperiode gesetzt hat. „Eingeflossen sind auch die Ergebnisse der Umfrage, die wir unter den Bürgern und Bürgerinnen in Hemmingen gemacht haben“, sagt Konze. 

Das Programm beginnt mit Vorschlägen für die Jugend in Hemmingen. So spricht sich die CDU für die Gestaltung eines Jugendplatzes in der Stadt aus, das Aufstellen von öffentlichen Basketballkörben und Tischtennisplatten, den Ausbau von Bolz- und Spielplätzen sowie die Anlage eines Calisthenics-Parks aus. Offen zeigt sich die Partei auch für einen gewählten Jugendbeirat, der Sprachrohr für Jugendliche sein könnte.

CDU will alle Generationen zusammenbringen

Ebenso gefördert werden soll die Gruppe der Senioren, die älter als 65 Jahre sind. Das sind in Hemmingen mehr als 30 Prozent der und Bürgerinnen und Bürger. Die CDU geht davon aus, dass die Zahl noch steigen wird. Senioren sollen noch mehr Angebote bekommen, sich aktiv in die Gesellschaft einbringen. Gleichzeitig soll noch mehr altersgerechter Wohnraum geschaffen werden. Neu initiieren will die CDU ein Vier-Generationen-Projekt. Dabei sollen Orte geschaffen werden, in denen die Generationen aus den Bereichen „Kinder und Jugend“, „Ausbildung und Studium“, „Arbeit und Aufbau“ sowie „Erntezeit und Genießen“ zusammenkommen.

Eine größere Rolle spielt auch der Bereich Klima und Umwelt. „Für die CDU Hemmingen ist die Bewahrung der Schöpfung eine maßgebliche Leitlinie für alle Entscheidungen“, heißt es. Die Partei will bis 2035 Klimaneutralität für Hemmingen erreichen. Dafür soll unter anderem eine Stelle für den Klimaschutz ausgeschrieben werden. Für den diesjährigen Haushalt der Stadt hat eine Mehrheit aus SPD, CDU und DUH den Antrag der Bündnisgrünen auf Einstellung eines Klimaschutzmanagers noch abgelehnt.

Elektroautos sollen an Straßenlaternen geladen werden

Die CDU fordert jetzt unter anderem die Erstellung eines jährlichen Klimaschutzberichts, Solarpflicht auf allen öffentlichen Gebäuden und die Elektrifizierung aller städtischen Fahrzeuge. An Laternen im Stadtgebiet soll als Pilotprojekt das Laden von Elektroautos ermöglicht werden. „Nicht jeder hat Garage oder Stellplatz direkt am Haus“, sagt Konze. Zudem sollte auf allen innerörtlichen Straßen Tempo 30 gelten. Weiterhin soll eine „Klimafolgenanpassungs-Strategie“ erarbeitet werden, die Ereignisse von Hitze, Dürre und Starkregen untersucht. „Für die CDU ist die Entscheidung gegen den Deichbau nicht in Stein gemeißelt“, heißt es. Im vergangenen Jahr hatte der der Rat der Stadt mehrheitlich entschieden, auf einen teuren Deichbau zu verzichten. Die CDU hatte dafür den Fraktionszwang aufgehoben, sodass die Mitglieder frei abstimmen konnten.

Die Partei spricht sich weiterhin für die Prüfung eines möglichen Baus eines Bildungshauses aus, in dem Einrichtungen wie die Bücherei, ein Stadtarchiv und die Leine-Volkshochschule gemeinsam untergebracht werden können. Dieses könne möglicherweise auf der sogenannten Fläche 60 gegenüber der künftigen Endhaltestelle der Stadtbahn an der Göttinger Straße errichtet werden. Auch der vorgeschlagene Calisthenics-Park könnte in dem dort geplanten Neubaugebiet angelegt werden, schlägt die Partei vor.

Jede Ortsfeuerwehr soll erhalten bleiben

DIe CDU Hemmingen würde das alte Feuerwehr-Gerätehaus in Wilkenburg gern in ein Dorfgemeinschaftshaus umwandeln. Quelle: Andreas Zimmer

Für das Stadtarchiv war auch schon das alte Feuerwehrgerätehaus in Wilkenburg im Gespräch. Die Ortsfeuerwehr wird sich künftig gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr Hemmingen-Westerfeld ein neues Gerätehaus teilen. Die CDU plädiert dafür, das dann nicht mehr benötigte Gerätehaus in Wilkenburg in ein Dorfgemeinschaftshaus umzuwandeln. Generell soll die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehrmitglieder mehr unterstützt werden. Die CDU schlägt unter anderem freien Eintritt in die Hemminger Bäder vor. Die Partei spricht sich zudem für den Erhalt jeder einzelnen Ortsfeuerwehr aus. Das gesamte Wahlprogramm ist auf der Internetseite www.cdu-hemmingen.de einzusehen.

Neuerungen will die CDU auch in der digitalen Kommunikation der Stadt mit den Bürgern erreichen. So soll die Stadt eine eigene App erhalten, in der auch Beschwerden von Bürgern möglich sein sollen. Weiterhin soll die Stadt regelmäßig über aktuelle Entwicklungen in sozialen Medien wie Facebook, Instagram und Twitter informieren.

Von Tobias Lehmann