Hemmingen

Seit 17 Jahren ist Barbara Konze CDU-Parteichefin in Hemmingen, doch jetzt hat sie sich erstmals für ein kommunalpolitisches Mandat beworben: Die Arnumerin möchte Regionsabgeordnete werden und somit Nachfolgerin für Jan Dingeldey. Der Arnumer kandidiert im September nicht mehr für die Regionsversammlung, weil er das Amt des Bürgermeisters von Hemmingen anstrebt.

„Die Region regelt den Alltag in vielen Bereichen“, erläuterte Konze am Montagabend in der ersten digitalen Mitgliederversammlung der Hemminger CDU. Vom Thema Verkehr bis zum Naturschutz: Die Aufgaben als Regionsabgeordnete seien enorm vielfältig. „Eines der spannendsten Themen ist das Regionale Raumordnungsprogramm.“ Hinter dem sperrigen Begriff verbergen sich unter anderem die langfristigen Pläne für Wohn- und Gewerbegebiete.

CDU stellt Kandidaten für Regionsversammlung auf

Der Stadtverband hat Konze einstimmig aufgestellt. Für Hemmingen gibt es unter vier Stadtverbänden die Listenplätze zwei und sieben. Konze soll Platz zwei belegen. Für Rang sieben wurde am Montagabend ebenfalls einstimmig Karina Möllenhoff (35) aus Hemmingen-Westerfeld bestimmt. Sie ließ nicht unerwähnt, dass Barbara Konze (50) ihre Mentorin bei einem Programm war, mehr Frauen für die Kommunalpolitik zu gewinnen. Als eines der wichtigen Themen für die Region nannte Möllenhoff die Digitalisierung. Bis Ende 2022 müssen laut Onlinezugangsgesetz alle Verwaltungsleistungen in Kommunen digital möglich sein. „Das bietet Chancen, ist aber auch eine Herausforderung“, sagte sie.

Und was sagte der amtierende Regionsabgeordnete Dingeldey zu Konzes Wahl? „Ich kann mir keine Bessere vorstellen.“ Wenn die CDU gut abschneide, zögen mit dem Listenplatz sieben dann zwei Hemminger Frauen in die Regionsversammlung ein.

Erste digitale Mitgliederversammlung der CDU

17 stimmberechtigte Mitglieder haben am Montag an der ersten digitalen und einstündigen Mitgliederversammlung des Hemminger Stadtverbandes teilgenommen. Zur Wahlurne kommen die Mitglieder am Freitagnachmittag, 16. April, in einem Zeitraum von drei Stunden in den Bürgersaal im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld. Am digitalen Montagabend gab es unter anderem Umfragen und die verhinderte Kandidatin Christine Karrasch, die Regionspräsidentin werden möchte, wurde in einem Video eingespielt. Wenngleich die digitale Versammlung eine Premiere war, so ist die CDU wegen Corona schon länger digital unterwegs. Konze nannte Vorstandssitzungen und den digitalen Sommerempfang 2020 als Beispiele. Die Aufstellung der Kandidaten auf Regionsebene wird jedoch nicht digital sein, sondern in Präsenz am Sonnabend, 8. Mai.

Konze schwor die Hemminger Mitglieder darauf ein, dass der Wahlkampf eine „Fleißarbeit“ sei und vor allem ein „Marathonlauf“. Im Mai solle der Entwurf des Kommunalwahlprogramms coronabedingt digital diskutiert werden. Im Juni werde die CDU dann ihre Kandidaten öffentlich vorstellen. Eines konnte Konze schon verraten: Alle Mitglieder der CDU-Ratsfraktion wollen wieder kandidieren. Das sind Christian Baxmann, Ulff Konze, Doris Linkhof, Aaron Oelker, Maren Reese, Frank Richter und Svantje von Alten-Rilinger. Ratsmitglied Jan Dingeldey, so hofft die CDU, soll dem Rat dann als Bürgermeister angehören.

Von Andreas Zimmer