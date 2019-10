Hemmingen-Westerfeld/Arnum

Auch in diesem Jahr bietet die Hemminger CDU wieder die Möglichkeit, überzählige Restmüllsäcke zu stiften, so dass sie von Bürgern ohne ausreichende Versorgung mit Säcken – zum Beispiel Familien mit Babys – gegen eine Spende erworben werden können. Der Erlös soll einem sozialen Zweck zugute kommen.

Die Säcke können an den beiden Donnerstagen, 7. und 14. November, jeweils von 8 bis 13 Uhr am Stand der CDU auf dem Wochenmarkt auf dem Rathausplatz abgegeben beziehungsweise erworben werden. Eine weitere Gelegenheit besteht am Sonnabend, 9. November, ab 9.30 Uhr an der Ecke Göttinger Straße ( B 3) und Wilkenburger Straße in Arnum. Wer zu diesen Terminen keine Zeit hat, kann seine nicht benötigten Säcke auch bei Hermann Heldermann , Siecum 18, bei Hermann-Josef Nockher, Am Hopfenberg 8 in Harkenbleck und bei Marlies Klingenberg, Klapperweg 5 in Arnum abgeben.

Von Thomas Böger