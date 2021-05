Hemmingen

Das hat es in der Geschichte der Hemminger CDU noch nicht gegeben: eine virtuelle Aufstellungsversammlung für den Bürgermeisterkandidaten, die nach Tagesordnungspunkt fünf von acht am Mittwochabend unterbrochen wurde. Das war so geplant, denn die geheime Urnenwahl in allen Stadtteilen ist erst am Sonntag, 30. Mai.

Sie beginnt um 10 Uhr in der Hiddestorfer Grundschule. Bis 16.15 Uhr sind hintereinander Termine von jeweils 15 bis 45 Minuten vorgesehen. Das Ganze läuft als Radtour ab, an dee Mitglieder und Gäste teilnehmen können. Die genauen Zeiten lassen sich bei Parteichefin Barbara Konze unter Telefon (05101) 3928 erfragen oder im Internet auf cdu-hemmingen.de nachlesen.

„Wahlkampf ist ein Marathonlauf“

Am Sonntag um 18 Uhr setzt der Stadtverband die Versammlung dann online fort und gibt das Ergebnis bekannt. Der einzige Kandidat ist Jan Dingeldey, Ratsherr und Regionsabgeordneter aus Arnum. Die CDU hatte ihn bereits am 1. März einstimmig in einer digitalen Sitzung der Vorstands- und Fraktionsmitglieder nominiert. Am 12. März und damit genau sechs Monate vor der Kommunalwahl hatte die CDU ihn als Bewerber öffentlich vorgestellt.

Weitere Berichte zur Kommunalwahl 2021 in Hemmingen finden Sie hier.

„Wir rocken den Wahlkampf“, zeigte sich ein CDU-Mitglied in der Versammlung, nur eine von einigen positiven Rückmeldungen der mehr als 20 Teilnehmer. Dingeldey machte – wegen einer Erkältung mit tieferer Stimme - deutlich: „Wahlkampf ist ein Marathonlauf.“ In den vergangenen zwei Monaten habe es vor allem eine Frage gegeben: ob er sich das gut überlegt habe. Er bejahe die Frage stets und fügte hinzu, dass dies mit der Familie abgestimmt sei. „Es ist eine Team-Entscheidung.“

Dingeldey regt Rundwanderweg am Römerlager an

Dingeldey sagte, er brauche als Bürgermeister keine Einarbeitung: „Ich bin ab Sekunde 1 einsatzbereit.“ Er merkte an, dass Fachwissen nicht immer ausreiche: „Man muss die Menschen mitnehmen.“ So kritisierte er das Vorgehen bei der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Arnum. Es sei der falsche Weg erst der Anwohnerschaft anzukündigen, dass sie sich an den Kosten beteiligen müsse, ohne dass konkrete Ideen für die Verwirklichung des Projektes vorliegen. Für die Naherholung und den Tagestourismus schlug Dingeldey vor, Rundwanderwege anzulegen. Der erste könnte zum Beispiel am früheren Römerlager in Wilkenburg sein.

Ein dringendes Problem in Hemmingen zeigte sich in der Versammlung am Mittwochabend: schlechte Internetverbindungen. Eine Teilnehmerin berichtete: „Es ist schlecht zum Arbeiten und das kommt täglich vor.“ Dingeldey flog zwischenzeitlich aus der Leitung und wählte sich dann wieder neu ein. Das steigerte zumindest seine digitale Präsenz: Auf dem Bildschirm der Teilnehmer war der Name Dingeldey vorübergehend doppelt zu sehen.

Von Andreas Zimmer