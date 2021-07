Hemmingen

Eines ist klar: In der laufenden Wahlperiode wird es keine Rats- und Ausschusssitzungen in Hemmingen geben, an denen interessierte Zuhörer digital teilnehmen können. Doch vielleicht setzt der neue Rat, der sich im November bildet, neue Akzente. „Er soll alle Fakten auf dem Tisch haben, wie die Öffentlichkeit beteiligt werden kann“, erläuterte Fraktionschef Joachim Steinmetz den entsprechenden Antrag der Grünen, für den diese scharfe Kritik der CDU einstecken mussten.

Der Fraktionsvorsitzende Ulff Konze (CDU) warf den Grünen vor, mit dem Antrag wollten sie in der Bevölkerung den Eindruck erwecken, als befassten nur sie sich mit dem Thema. Weil Anträge in Hemmingen im Rat erst eingebracht und dort in den zuständigen Ausschuss verwiesen werden, taucht jeder der Grünen-Anträge also zweimal auf der Tagesordnung auf und dann noch einmal in der Ratssitzung, in der der Antrag beschlossen werden soll, in diesem Fall am Donnerstag, 15. Juli, um 19 Uhr im Rathaus.

Wahlkampfmanöver? CDU wirft Grünen Masche vor

Das sei seit einigen Monaten Masche, sagte Konze, „doch das lassen wir nicht durchgehen“. In der jüngsten Ratssitzung Ende Mai hatten die Grünen zum Beispiel bereits in einem Antrag gefordert, dass in der Mensa der Grundschule Hemmingen-Westerfeld, wo es technisch möglich ist, keine synthetischen oder mineralischen Wärmedämmstoffe verwendet werden sollen. Die SPD/CDU-Ratskoalition machte keinen Hehl daraus, dass sie den Antrag für überflüssig hält. Denn die Stadtverwaltung habe stets betont, dass genau das geplant sei, was die Grünen fordern.

In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und Inneren Service, in dem der Antrag zu den Sitzungsformaten diskutiert wurde, verwies Konze darauf, dass das Papier aus dem April stamme. Hätten die Grünen den Weg einer Anfrage gewählt, hätte die Verwaltung diese längst beantwortet. „Das wäre einfacher und schneller gegangen“, sagte Konze. Die Verwaltung habe stattdessen, wie es im Antrag heißt, „einen oder gegebenenfalls mehrere alternative Entwürfe für Änderungen der Hauptsatzung und gegebenenfalls anderer Unterlagen, zum Beispiel der Geschäftsordnung“ ausarbeiten lassen. Das sei – so nannte es Konze – „Beschäftigungstherapie“.

Hybride Sitzungen nur wegen der Pandemie

Steinmetz entgegnete, der Antrag zu den Sitzungsformaten sei „kein Kalkül“ gewesen. Über den Weg der Anfrage haben die Grünen „nicht genügend nachgedacht“, räumte er ein. Während Konze die Grünen zu einer anderen „Debattenkultur“ aufrief, warf Martin Harer, beratendes Mitglied der Grünen, der CDU vor, sie würde mit „Unterstellungen arbeiten“.

Steinmetz machte deutlich, das Thema Sitzungsformate reiche weiter, als es Konze schildere. So sei unter anderem die Software genau zu prüfen. „Bisher ist die Audioqualität gut, aber es gibt manchmal Hintergrundgeräusche.“ Hinzu komme, dass es ein Bild vom Ratssaal und damit nur einen Ausschnitt gebe. Wer über die Videokonferenz an Sitzungen teilnimmt, könne zum Beispiel die Zuschauerplätze nicht einsehen.

Die Erste Stadträtin Regina Steinhoff (parteilos) erläuterte, dass das derzeit genutzte Portal kostenfrei sei und die Verwaltung intern bereits neue Programme teste. Klar sei: „Jede neue Software ist auch schwieriger zu bedienen.“ Sie betonte zudem, dass es die hybriden Sitzungen, in denen Rats- und Ausschussmitglieder per Videokonferenz zugeschaltet werden, in Hemmingen nur wegen der Pandemie gebe. Der Gesetzgeber sehe ansonsten Präsenzsitzungen vor.

DUH: „Hybrid entspricht nicht der Würde des Rates“

Für Wolf Hatje, Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen Hemminger (DUH), sollten nur Sitzungen von Ausschüssen hybrid sein. „Hybride Ratssitzungen entsprechen nicht der Würde des Rates.“ Ohne Präsenz könne er keinen Blickkontakt zu seiner Fraktion aufnehmen. „Und es lässt sich zwischendrin auch nichts schnell intern diskutieren.“

Martin Harer gab zu bedenken, dass auch Mütter oder Väter mit Kindern leichter an einer Videokonferenz teilnehmen könnten, als eine Kinderbetreuung zu organisieren und ins Rathaus zu fahren. Konze hingegen sagte: „Präsenzsitzungen müssen die Normalsituation sein.“ Ansonsten verschlechtere sich die „Debattenkultur und damit die Qualität der Sitzungen“. Letztlich sei der Rat in Hemmingen ohnehin außen vor, denn allein der Landtag entscheidet, ob digitale Sitzungen eine Option seien.

Von Andreas Zimmer