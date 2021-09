Hemmingen-Westerfeld

Ein verchromter Airstream-Foodwaggon auf dem Eckgrundstück Göttinger Landstraße und Gutenbergstraße weckt seit Kurzem die Aufmerksamkeit der Passanten. Noch dazu die beworbene Zahl 3005. „Das ist unsere alte Postleitzahl von Hemmingen“, erläutert Oliver Garbe. Zusammen mit einem Partner bereitet er aktuell die Eröffnung seines gleichnamigen „Café und Deli 3005“ direkt im Garbe-Firmengebäude dahinter vor.

Mit großflächiger Fensterfront und direkt unter den neuen Lehrgangsräumen der Leine-Volkshochschule soll es ab November gesunde und nachhaltige Küche mit Bowls, belegten Panini und Getränken geben, von Säften bis hin zu Kaffee und Co. Montags bis freitags sind die geplanten Öffnungstage für das rund 130 Quadratmeter große Café mit seinen 35 Plätzen.

Oliver Garbe verwirklicht Idee nach 20 Jahren

„Die Idee dazu hatte ich seit rund 20 Jahren. Jetzt stand die Fläche länger leer oder wurde nur als Lager genutzt. Da habe ich mit Freunden an der Realisierung gearbeitet“, sagt Garbe. Bis zur Eröffnung bietet nun Mitarbeiter Christoph Schott in einem verchromten Airstream-Wagon schon mal wochentags zwischen 9 und 16 Uhr Waffeln, Panini und mehr zum Probieren an.

An der Ecke Göttinger Landstraße und Gutenbergstraße wirbt Christoph Schott in einem verchromten Airstream-Imbiss seit Kurzem mit Panini und Waffeln für das im November eröffnende Café und Deli 3005 im VHS-Gebäude dahinter. Quelle: Torsten Lippelt

Sabine Lemberg-Haas von der Leine-VHS freut sich über das kommende kulinarische Angebot und sieht einen Synergieeffekt: „Unsere Kursteilnehmer können dort vorher, hinterher oder in den Pausen etwas essen oder trinken. Und wer als Besucher ins Café kommt, kann sich dort gleichzeitig über unsere Volkshochschulangebote informieren.“ Ähnlich sieht es Oliver Garbe. „Bei uns sind auch Veranstaltungen der VHS möglich. Und für das eigentlich geschlossene Wochenende kann das Café und Deli 3005 für Events angemietet werden“, kündigt er an.

Von Torsten Lippelt