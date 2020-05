Arnum

In Niedersachsen sollen die Campingplätze wieder geöffnet werden. Nachdem Dauercamper bereits wieder aufs Gelände dürfen, sollen die Campingplätze ab Montag, 11. Mai, auch wieder für die touristische Nutzung erlaubt sein. Waltraud und Peter Stein, die den Campingplatz Arnumer See betreiben, sind erleichtert. „Wir scharren mit den Hufen“, sagte Waltraud Stein am Dienstag auf Anfrage dieser Zeitung. Besitzer von Apartments mit eigener Toilette und eigenem Waschraum nutzen den Campingplatz bereits wieder.

Campingplatz Arnumer See

Auf die offizielle Genehmigung für die touristische Nutzung wartet Stein zurzeit noch. „Wir halten uns an die Richtlinien des Bundesverbandes der Campingwirtschaft in Deutschland“, sagte sie. Reservierungen werden allerdings schon wieder entgegengenommen. Da in Deutschland immer noch eine Reisewarnung gilt, nutzen möglicherweise noch mehr Besucher aus Deutschland das heimische Campingangebot. „Viele, die sonst in den Süden fahren würden, entdecken jetzt vielleicht die Schönheit lokaler Campingplätze“, sagte Stein.

Restaurant öffnet wieder

Sie weist darauf hin, dass auch das Restaurant auf dem Campingplatz ab Montag, 11. Mai, wieder geöffnet sein wird. Allerdings dürfe es nur zu 50 Prozent belegt werden, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Das gilt auch für die Belegung des Campingplatzes.

Von Tobias Lehmann