Der neu gestaltete Campus der Carl-Friedrich-Gauß-Schule ist jetzt offiziell eröffnet worden. Genutzt wird er von den Schülern bereits seit einigen Wochen. Bürgermeister Claus Schacht hat am Dienstagnachmittag gemeinsam mit Schulleiter Gregor Ceylan, Landschaftsarchitektin Christine Früh und der Vorsitzenden des KGS-Fördervereins, Susanne Fahse, das symbolische rote Band durchschnitten. Nach dem Spatenstich im März vergangenen Jahres ist das Projekt für fast 1,7 Millionen Euro abgeschlossen.

Alle Redner dankten auch dem Engagement der Schüler, die sich ebenfalls mit ihren Ideen an den Planungen beteiligt hatten. Stellvertretend für die Gruppe dieser Schüler waren Tom Baumgarte, Rico Claußing, Tim-Niklas Huth, Matthias Mühe und Samuel Frank dabei. Da die Planungen vier Jahre dauerten, können sie selbst den neuen Campus kaum noch genießen. Mühe hat bereits in diesem Jahr sein Abitur gemacht. „Ich durfte den neuen Campus in meinem letzten Schuljahr noch für ein paar Wochen kennen lernen“, sagte er.

Es sei auch ein Hemmnis für viele Schüler gewesen, sich für etwas einsetzten, von dem sie selbst gar nichts mehr haben. Die fünf Schüler sind sich aber einig, dass der neu gestaltete Campus gelungen ist. „Schüler treffen sich gerne an den verschiedenen Baum- und Pflanzeninseln“, sagte Baumgarte.

Campus: Sieben Jahre kurz gefasst Die Stadt Hemmingen schrieb 2012 einen Ideenwettbewerb zur Campusplanung aus, an dem drei Landschaftsarchitekturbüros teilgenommen haben. Die Wahl fiel auf das Büro von Christine Früh aus Hannover. Früh führte das Projekt dann bis zum Ende aus. Im Oktober 2015 ließ die Stadt eine Machbarkeitsstudie anfertigen, die 2016 nach Beteiligung der Schule und politischen Gremien abgeschlossen wurde. Das Projekt wurde 2017 ausgeschrieben und am 6. März 2018 erfolgte der Spatenstich. Ab Juni 2019 wurde das Gelände dann nach und nach freigegeben. Die Neugestaltung der Fläche von rund 12.000 Quadratmetern hat 1,673 Millionen Euro gekostet. Das Bundesumweltministerium bezuschusste das Projekt mit 88.000 Euro. Mit 15.000 Euro beteiligte sich der Förderverein der Schule. tl

Roswitha Mühe, Projektleiterin innerhalb der Hemminger Verwaltung, sagte, sie bedauere, dass nicht alle Pläne umgesetzt werden konnten. So sind zum Beispiel Pläne für einen Pausenhof an der Ostseite sowie für eine weitere Fläche südlich des Sek-II-Gebäudes gestrichen worden. Die Schüler loben jedoch, dass sie mit ihren Ideen gehört und berücksichtigt worden: „Am Ende musste ein Kompromiss gefunden werden. Es ist toll, dass die Stadt so viel Geld für die Schule investiert hat.“

Kern des Projekts ist die Plaza

Landschaftsarchitektin Christine Früh sagte: „Wir haben aufgeräumt.“ Zu Beginn des Projekts sei der Campus ohne klare Ordnung gewesen, geradezu unübersichtlich. „Für Besucher erschloss sich nicht, wo der Haupteingang der Schule überhaupt ist“, sagte Früh. Jetzt gebe es auf der Fläche von rund 12.000 Quadratmetern eine klare Anordnung der verschiedenen Flächen, die auch sogenannte Sichtbeziehungen untereinander haben. Kern sei die große und zentrale Fläche direkt vor dem Eingang, Plaza genannt. Diese kann auch für außerschulische Veranstaltungen genutzt werden. Zudem wurden zwei große Fahrradabstellanlagen mit insgesamt rund 800 Plätzen angelegt.

Schulleiter Gregor Ceylan lobte die grünen Inseln auf dem Gelände und dass auch auf den Fahrradabstellanlagen etwas gepflanzt wurde. Dies war allerdings auch die Voraussetzung dafür, dass das Bundesumweltministerium das Projekt mit 88.000 Euro unterstützt hat. „Wir können den neuen Campus jetzt schon seit einigen Wochen sehen, fühlen und erleben. Die Schüler nehmen die neue Fläche an“, sagte Ceylan. Der Campus wurde bereits vor den Sommerferien nach und nach zur Nutzung freigegeben. Jedoch ließ sich für die offizielle Eröffnung vorher kein Termin finden.

Das wird auch der Grund dafür gewesen sein, dass sich die rund 50 Gäste hauptsächlich aus Ratsmitgliedern sowie Mitarbeitern der Stadtverwaltung und der Schule zusammensetzten. Diese erfreuten sich am Spiel des Orchesters der Schule sowie an den kulinarischen Angeboten der Schülerfirmen Green 11 und Gauß-Schmaus.

Schacht : „Ereignis von historischer Bedeutung“

Bürgermeister Schacht bezeichnete den Campus als „Ereignis von historischer Bedeutung“. Er warf einen kurzen Blick zurück. Die ersten Planungen begannen im Jahr 2012. Zwei Jahre später wurde zunächst die Buswendeschleife vor dem Eingang der Schule verlegt. Archäologen entdeckten dabei die Siedlung Klein Hemmingen, die bereits um das Jahr 900 existiert haben soll.

Schacht erinnerte auch an „hitzige Debatten in den Ausschüssen und im Rat der Stadt“. Dort seien viele Wünsche formuliert worden, die nicht alle umgesetzt werden konnten. „Doch am Ende ist es gut geworden“, sagte Schacht. Er dankte allen Beteiligten, speziell aber der Landschaftsarchitektin Christine Früh und Roswitha Mühe, der Projektleiterin innerhalb der Hemminger Verwaltung.

Über den Abschluss des Projekts freute sich auch die Vorsitzende des Fördervereins, Susanne Fahse. Der Förderverein hatte das Projekt mit 15.000 Euro unterstützt. „Ich danke unseren Mitgliedern dafür, die mit ihren Beiträge diese Förderungen möglich machen“, sagte Fahse.

