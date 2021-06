Arnum/Hiddestorf/Harkenbleck

„Wir sind alle froh, dass wir wieder zusammen singen können“, sagt Heike Kreipe, Vorsitzende des Gesangvereins Concordia Hiddestorf. Vor rund zwei Wochen habe der gemischte Chor Convoices das erste Mal wieder im Garten eines Mitglieds geprobt. „Das letzte Mal hatten wir davor im Herbst 2020 beim Erntedankfest gemeinsam gesungen“, berichtet die Vereinsvorsitzende. Die Stimmung der mehr als 20 Sängerinnen und Sänger sei sehr gut gewesen. Auch der Männerchor von Concordia Hiddestorf mit rund zehn Mitgliedern habe sich schon einmal draußen zum Singen getroffen.

Chöre haben kein Repertoire mehr

Dabei stellt die Umgebung die Sängerinnen und Sänger allerdings auch vor große Herausforderungen. „Die Akustik ist draußen eine ganz andere“, sagt Kreipe. „Man hört die Stimmen der anderen nicht.“ Überhaupt müssten die Chormitglieder zunächst erst einmal wieder ihre Stimmen schulen. Von daher sei an öffentliche Auftritte zunächst nicht zu denken. „Wir haben gar kein Repertoire mehr und können draußen auch nicht professionell proben“, sagt Kreipe.

Ein großes gemeinsames Konzert mit der Chorgemeinschaft Arnum und dem Gesangverein Eintracht Harkenbleck, wie es vor Corona jedes Jahr stattfand, werde es daher wie schon 2020 auch dieses Jahr nicht mehr geben. „Wenn dieses Jahr der Weihnachtsmarkt in Hiddestorf stattfindet, wäre es denkbar, dass wir wenigstens wieder in der Kirche Weihnachtslieder singen“, hofft die Vereinsvorsitzende.

Proben im Freien reichen nicht aus

Das sieht Franz Pohl vom Gesangverein Eintracht Harkenbleck genauso. „Wir proben diese Woche Mittwoch das erste Mal wieder im Garten eines Chormitglieds“, berichtet er. Er hoffe, dass alle der 25 Sängerinnen und Sänger des Vereins, die nicht nur aus Harkenbleck, sondern auch aus Pattensen, Laatzen und Hannover-Bemerode kommen, bei dem Treffen dabei sind. Das letzte Mal hätten sie vor dem Lockdown 2020 im Oktober gemeinsam gesungen. „Wir sind sehr froh, dass wir jetzt wieder unserem Hobby nachgehen können“, sagt Pohl. Bis er wieder in der Mehrzweckhalle üben könne, plane der Chor, so oft wie möglich draußen zu singen.

Dennoch geht auch Pohl davon aus, dass die Sängerinnen und Sänger dieses Jahr nicht mehr auftreten werden. „Wir haben kein Liedgut mehr, das wir beherrschen.“ Um ein Programm zu erarbeiten, müsse der Chor wieder regelmäßig proben. „Dann wäre es möglich, dass wir eventuell noch ein kleines Adventskonzert geben.“ Dafür reichten die Proben im Freien aber nicht aus. Daher hofft Pohl, dass mit sinkender Corona-Inzidenz bald auch wieder Proben im Übungsraum möglich sind.

Chorgemeinschaft Arnum wartet noch ab

Im Gegensatz zu den Harkenblecker und Hiddestorfer Sängerinnen und Sängern will die Chorgemeinschaft Arnum noch bis nach den Sommerferien mit Gesangsproben warten. „Wir wollen abwarten, bis alle geimpft sind“, sagt Vereinsvorsitzende Brigitte Krausch. „Das Durchschnittsalter der 38 Sängerinnen ist mit 72 Jahren sehr hoch, daher sind wir lieber noch vorsichtig.“

Die letzte Probe des Frauenchors hat im März 2020 stattgefunden. Danach haben sich die Sängerinnen nicht mehr getroffen. „Da viele keinen Internetzugang haben, wurden auch keine Onlineproben ausgerichtet“, sagt Krausch. In Kontakt geblieben seien die Frauen aber dennoch. „Wir haben telefoniert und uns Briefe geschrieben.“ Damit die Stimmen nicht einrosten, habe sie den Sängerinnen empfohlen, immer zur Radiomusik mitzuträllern.

„Wenn wir uns wieder treffen, müssen wir aber zunächst an der Stimmbildung arbeiten.“ Denn wenn die Stimme nicht regelmäßig zum Singen genutzt werde, verkürzten sich die Stimmbänder, ähnlich wie Muskeln, die nicht mehr trainiert würden. „Alle der 38 Frauen freuen sich schon darauf, dass es bald wieder losgeht“, sagt Krausch und kündigt an, „wir wollen dann auch wieder Konzerte geben.“ Ob das noch in diesem Jahr etwas wird, könne sie allerdings nicht sagen.

Von Stephanie Zerm