Hemmingen

Zwei Berufsganoven, ein brutaler Banküberfall: Aus diesen Komponenten setzt sich die Handlung zu Beginn des neuen Buchs von Christian Herrnleben zusammen. Der Hemminger Unternehmer und Autor hat es „Bach-Blüten“ genannt. Es ist bereits das dritte Werk aus der Krimireihe um den Ermittler Lorenz von der Mordkommission Hannover und das vierte Buch des Autors insgesamt.

Christian Herrnleben aus Hemmingen hat zweieinhalb Jahre lang an „BachBlüten“ geschrieben

Zweieinhalb Jahre habe er daran gearbeitet, sagt Herrnleben, inklusive Lektorat. „Wenn man erst mal eine Idee hat, spielt man die im Kopf weiter. Ich bin auch schon mit dem Auto rechts rangefahren und habe in der Parklücke notiert, was mir eingefallen war.“ Da der Hemminger inzwischen Erfahrung hat im Schreiben, gehe manches leichter. Er sei stilsicherer geworden, auch selbstbewusster: „Lieber mal eine Idee wegschmeißen, als sie künstlich in die Geschichte hineinzuzwingen“, sagt der Hobbyautor. „Das ist mein eigener Anspruch: Wenn es die Geschichte nicht nach vorn bringt, muss meine Figur auch nicht stunden- und seitenlang über ein Feld gehen und nachdenken.“

Seine Hauptfigur ist im neuen Band frisch zum Hauptkommissar befördert worden. Mit seinem Team muss sie aufklären, wie und warum es bei dem Banküberfall auf die Arnumer Landsparkasse zu einem Toten gekommen ist. Dabei unterstützen ihn unter anderem sein Kollege Mayrhofer sowie der Rechtsmediziner Lothar Blässe, genannt Leichenblässe.

Mit "BachBlüten" hat Christian Herrnleben sein viertes Buch vorgelegt, es ist der dritte Band in der Reihe um Kommissar Lorenz. Quelle: Katharina Kutsche

Lesungen sind derzeit allerdings nicht geplant, die Pandemielage macht es unmöglich. Dabei sei gerade das besonders schön, sagt Herrnleben, weil man als Autor eine unmittelbare Reaktion bekomme. „Mich freut, wenn die Leute mit Freude lesen.“ Seine letzte Lesung sei in der Kostbar in Springe gewesen – im März 2020.

280 Seiten fasst der neue Krimi, erschienen in der Ganymed Edition, einem kleinen Verlag in Hemmingen. Das Buch ist für 14 Euro in der Hemminger Buchhandlung und online zu bekommen.

Von Katharina Kutsche