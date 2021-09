Hemmingen-Westerfeld

Gleich zwei Geldinstitute bieten am Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld nun keine Dienstleitungen mehr an. Die Commerzbank am Kirchdamm wird nach der Sprengung des EC-Automaten im August nicht wieder öffnen. Das teilte Sprecherin Ina Mähl auf Anfrage mit.

Seit der Sprengung des Geldautomaten ist die Commerzbank geschlossen und sie bleibt es auch. Quelle: Andreas Zimmer

Das Unternehmen hatte bereits im Juli angekündigt, dass neun Filialen in Hannover und im Umland in diesem und im nächsten Jahr geschlossen werden. Dazu gehört auch jene in Hemmingen. Die Kunden sollen in den nächsten Tagen per Brief über Details informiert werden.

Nach der Sprengung des Geldautomaten ist die Commerzbank zurzeit geschlossen. Quelle: Andreas Zimmer

Ob der Geldautomat vor Ort bleibt, ist noch offen. Bestehen bleibt die Filiale an der Theaterstraße 11 in Hannover. Sie ist die von Hemmingen aus die nächstgelegene, allerdings liegt sie etwa acht Kilometer vom Rathausplatz entfernt.

Postbank bietet keine Finanzgeschäfte mehr am Rathausplatz an

Schon seit Anfang Juni bietet auch die Postbank in der Filiale der Deutschen Post am Rathausplatz keine Finanzgeschäfte mehr an. Die nächste Filiale der Postbank mit persönlicher Beratung und Geldautomat ist an der Göttinger Chaussee 83 in Hannover-Ricklingen, etwa drei Kilometer vom Rathausplatz entfernt. Die üblichen Ein- und Auszahlungen sind auch in der Filiale der Deutschen Post, Göttinger Straße 77, etwa drei Kilometer entfernt in Arnum möglich.

Von Tobias Lehmann