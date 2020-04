Hemmingen

In Hemmingen ist die Zahl der Corona-Fälle, die zurzeit registriert sind, konstant geblieben. Am Donnerstag waren es noch zwölf Fälle, am Freitag meldete die Region dann elf. Es blieb seither bei insgesamt 30 Fällen seit Ausbruch des Coronavirus im Stadtgebiet von Hemmingen.

Nur in vier Kommunen der Region ist die Zahl der Infizierten weiterhin einstellig: in Pattensen (5), Gehrden (7), Wennigsen (5) und Uetze (6). In Pattensen gab es insgesamt 17 Fälle.

Corona-Fälle in Hemmingen

In der Landeshauptstadt und im Umland wurden insgesamt 1716 Menschen registriert. Davon sind zurzeit 840 infiziert.

Von Andreas Zimmer