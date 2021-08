Hemmingen

Das Impfmobil der Landeshauptstadt Hannover und der Region Hannover kommt gleich zweimal auf den Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld. Dort können sich Bürger und Bürgerinnen, die noch keinen vollständigen Impfschutz haben, ohne Voranmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen.

Impfungen, Vorgespräche und Ruhezeiten finden auf der Treppe des Rathausplatzes statt. Verabreicht wird das Vakzin Johnson & Johnson. Davon ist nur eine Dosis notwendig, um den vollständigen Impfschutz zu erhalten. Das Impfmobil wird am Dienstag, 31. August, von 14 bis 17 Uhr und am Freitag, 3. September, vom 9 bis 12 Uhr in Hemmingen sein.

Gemeinsamer Aufruf über Parteigrenzen für den Impfschutz

Bürgermeister Claus Schacht (SPD) und alle Fraktionsvorsitzenden des aktuellen Rats der Stadt rufen dazu auf, sich impfen zu lassen. „Nur das bietet einen umfassenden Schutz für sich und andere“, sind sich Schacht, Jens Beismann (SPD), Ulff Konze (CDU), Joachim Steinmetz (Bündnisgrüne) und Wolf Hatje (DUH) einig. Mit diesem gemeinsamen Aufruf soll auch der aufkommenden Impfmüdigkeit und der damit befürchteten Zunahme von Erkrankungen begegnet werden, teilt Stadtsprecherin Sabine Hürthe mit.

Von Tobias Lehmann