Die KGS Hemmingen mit ihren etwa 1500 Schülern wechselt am Mittwoch, 9. Dezember, wieder ins Szenario B. Das bedeutet: Nicht mehr die ganze Schule findet sich zum Präsenzunterricht an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld ein (Szenario A), sondern nur die Hälfte. Die anderen Schüler aus den geteilten Klassen und Lerngruppen bleiben zu Hause im Distanzlernen, erläutert Schulleiter Gregor Ceylan.

Grund für den Wechsel sei nicht etwa ein neuer Corona-Fall, sondern es befinde sich bereits eine Klasse mit 25 Schülern im Distanzlernen. Sie habe ohne Mundschutz Sportunterricht in der Halle gehabt – was erlaubt sei –, und dabei könnten möglicherweise Mindestabstände nicht eingehalten worden sein. Da am Dienstag, 8. Dezember, der von der Region gemeldete Sieben-Tage-Inzidenzwert für die Region Hannover über 100 lag, müsse die KGS in solch einem Fall als betroffene Schule ins Szenario B wechseln.

Szenario B an der KGS Hemmingen bis zu den Weihnachtsferien

Eigentlich für 14 Tage, aber die Weihnachtsferien nahen. Letzter Schultag ist am Freitag, 18. Dezember – sofern die Eltern nicht für den Härtefall beantragt haben, ihre Kinder am 17. und 18. Dezember von der Präsenzpflicht zu befreien. Am Montag und Dienstag, 21. und 22. Dezember, gebe es nur eine Notbetreuung für Schüler der fünften und sechsten Klassen, sagte Ceylan.

Seit Beginn des neuen Schuljahres wurden an der Hemminger KGS 15 positive Corona-Fälle mit Schülern verzeichnet. „Es gab aber in keinem der Fälle Hinweise, dass sich die Schüler in der Schule angesteckt haben“, betonte Ceylan. „Das zeigt, dass das Hygienekonzept in der Schule funktioniert.“ Wann immer es möglich sei, machen die Schüler draußen Sportunterricht, doch an vielen Tagen sei es zurzeit dafür zu kalt. Die KGS ist eine teilgebundene Ganztagsschule mit drei Schulzweigen und der Eliteschule des Sports als Schwerpunkt.

Corona: Wechsel schon im November

Die KGS war bereits am Mittwoch, 4. November, ins Szenario B gewechselt. Ursprünglich sollte dies bis Freitag, 13. November, dauern, doch dann stellte sich Ceylan zufolge heraus, dass der Test bei einem der damals beiden aktuellen Corona-Fälle negativ gewesen war. Dessen Quarantäne hätte länger gedauert als die Quarantäne des Falls mit positivem Ergebnis.

Der Schulleiter hatte schon damals keinen Hehl daraus gemacht, dass das A-B-Modell „ungünstig“ sei. Die Wechsel der Szenarien seien zwar machbar, inhaltlich aber deutlich komplizierter als über mehrere Wochen bei einem Modell zu bleiben – so, wie beim Shutdown im Frühjahr. Denn beim Wechsel der Szenarien ist etliches an der Hemminger KGS zu beachten. Bei B ist beispielsweise das Ganztagsangebot weitgehend ausgesetzt, nicht aber bei A. Hier ist ein Mund-Nasen-Schutz im Unterricht zu tragen, bei B hingegen nicht. Bei Szenario A gibt es auch wieder warmes Essen in der Mensa, bei B nur ein reduziertes Angebot und ohne warme Gerichte.

Inzidenzwert über 100

Hatte die Carl-Friedrich-Gauß-Schule im November einen kompletten Tag, um den Wechsel ins Szenario B vorzubereiten, weil an einem Tag der Präsenzunterricht entfiel, ist der aktuelle nun von einem Tag auf den anderen. Da die Schule aber am Vormittag von dem Inzidenzwert über 100 erfahren hat, konnte sie die Schüler rechtzeitig noch in der KGS selbst informieren, sagte Ceylan. Wegen des Wechsels müssen etliche Vorhaben verschoben werden. Ceylan nennt den für die nächste Woche geplanten Ersthelferunterricht als Beispiel, der im Szenario B nicht erlaubt ist.

Von Andreas Zimmer