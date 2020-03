Arnum

Hausfriedensbruch an der Grundschule Arnum: Drei Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren haben am Sonntag gegen 13.45 Uhr das umzäunte Gelände der Wäldchenschule am Klapperweg betreten. Mitarbeiter der Stadt Hemmingen kontrollierten am Wochenende, ob die Hemminger die Einschränkungen wegen des Coronavirus einhalten, und bemerkten die Jugendlichen. Diese ergriffen die Flucht.

Hausfriedensbruch in Grundschule Arnum

Die alarmierten Polizeibeamten konnten die Jugendlichen aufgrund der Beschreibung der städtischen Mitarbeiter jedoch kurz darauf aufgreifen. Alle drei Jugendlichen waren der Polizei bereits bekannt. Sie wurden in dem für Hemmingen zuständigen Kommissariat Ronnenberg den Erziehungsberechtigten übergeben, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Von Tobias Lehmann