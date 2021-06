Hemmingen

Das Corona-Testzentrum an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld war am Sonntag, 13. Juni, zum letzten Mal geöffnet. Die Stadt, der Sportclub (SC) und der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) hatten es als erstes Testzentrum im Stadtgebiet Anfang April eröffnet. „Die sinkenden Inzidenzen haben die Nachfrage so stark gesenkt, dass der Betrieb für den Arbeiter-Samariter-Bund nicht mehr rentabel ist“, erläuterte Stadtsprecherin Sabine Hürthe.

Darüber hinaus benötige der SC die Mehrzweckhalle fürs Training in unterschiedlichen Sportarten. Bürgermeister Claus Schacht dankte ASB und SC für die sehr gute Zusammenarbeit. „Wir konnten kurzfristig für die Hemmingerinnen und Hemminger Testmöglichkeiten schaffen. Wir freuen uns aber auch über die Entwicklung, da die niedrigen Inzidenzen für das gesamte gesellschaftliche Leben wichtig sind und bitten alle, sich auch weiterhin besonnen zu verhalten.“

Corona-Schnelltests im Bürgersaal

Ganz endet die Kooperation aber nicht, denn der ASB macht nun an den Wochenenden ein reduziertes Angebot mit kostenlosen Tests im Bürgersaal im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld: sonnabends von 9 bis 17 Uhr und sonntags von 9 bis 14 Uhr, erstmals am Sonnabend, 19. Juni. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. „Wie lange das Angebot fortgesetzt wird, hängt von der Nachfrage ab“, erläutert Hürthe. Ziel seien „wohnortnahe Tests an jedem Wochentag“.

Weitere Testzentren im Stadtgebiet:

Hemmingen-Westerfeld

Das seit Anfang April geöffnete Testzentrum bei der Firma vph an der Gutenbergstraße 4 ist montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr sowie sonnabends von 8.30 bis 14 Uhr geöffnet, mindestens bis Mittwoch, 30. Juni. Eine Anmeldung ist im Internet auf hemmingen.das-testzentrum.de notwendig. Hürthe zufolge sinkt die Nachfrage auch dort.

Das Ende April eröffnete Testzentrum bei AVMS an der Heinrich-Hertz-Straße 21 ist dienstags bis freitags in der Zeit von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist notwendig unter Telefon (0511) 8981168 oder im Internet unter www.avms-coronatest.de. Die Abkürzung AVMS steht für Audio Video Media Services.

Arnum

Die Landwehr-Apotheke in Arnum testet in ihren Räumen an der Göttinger Straße 67 nach Anmeldung unter Telefon (05101) 4141: montags von 15 bis 18 Uhr, dienstags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr und sonnabends von 10 bis 12 Uhr.

Von Andreas Zimmer