Arnum

Ab nächste Woche gibt es auch ein Corona-Testzentrum in Hemmingens größtem Stadtteil in Arnum. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Es wird von der Landwehr-Apotheke betrieben und öffnet am Montag, 10. Mai, in den Räumen an der Göttinger Straße 67 zu folgenden Zeiten: montags, mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr.

AVMS will Tests anbieten

In der nächsten Woche soll auch ein Testzentrum des Audio Video Media Services (AVMS) im Stadtgebiet von Hemmingen seine Arbeit aufnehmen. Details sind noch nicht bekannt. AVMS hat seinen Sitz im Gewerbegebiet in Hemmingen-Westerfeld.

Von Andreas Zimmer