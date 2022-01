Hemmingen

Wer im Stadtgebiet einen Corona-Schnelltest benötigt, kann diesen täglich von 13.30 Uhr und 15.30 Uhr in einem umgerüsteten Krankenwagen vor der Arnumer Seniorenresidenz machen lassen. Doch das aus Rotterdam stammende gelbe Fahrzeug ist noch mehr als ein mobiles Testzentrum. Ursprünglich und auch aktuell nutzt es seine Besitzerin Christiane Serafin auch als fahrbares Piercingstudio.

„Ich wollte so ein Piercing-Mobil schon länger haben“, sagt die 55-jährige Selbstständige, „schön, dass es geklappt hat.“ Einst habe sie als Kosmetikerin gearbeitet. 2014 fing sie dann in Hannover als angestellte Piercerin an „und 2018 habe ich selbstständig damit begonnen, Löcher in Menschen zu machen“, erzählt die Hemmingerin und schmunzelt. Die Kunden dort erlebte sie als dankbarer und zufriedener als in ihrem früheren Beruf. Coronabedingt gab sie ihr Studio auf und schaffte sich stattdessen den ausrangierten Krankenwagen an.

Bei Snakebites werden kleine Metallringe symmetrisch auf beiden Seiten der Unterlippe verteilt und mit kleinen Kugeln am Herausrutschen gehindert. Dieser Kunde trägt zudem ein Zungenpiercing. Quelle: Torsten Lippelt

Piercerin platziert auch Datenchips unter der Haut

Der Kundenkreis der Piercerin komme aus der gesamten Region Hannover und bestehe zur Hälfte aus Männern und Frauen. Die jüngsten Kundinnen und Kunden sind sechs Jahre alt und werden von den Eltern zum Ohrlochstechen begleitet, die ältesten sind über 50-Jährige. Es sei schön, dass sich auch Ältere trauten, sagt Serafin.

Ihre Angebotspalette ist groß und reicht vom Nasenpiercing bis zum unter der Haut der Hand platzierten Datenchip. Durchstochen werde auf Wunsch alles was möglich ist im Gesicht und auch an jenen Körperstellen, die normalerweise von Kleidung bedeckt sind. Mitunter seien Kunden traurig, wenn bestimmte Wünsche nicht zu erfüllen sind, wie bei zu kleinen Ohrläppchen, erzählt Serafin: „Aber dafür berate ich ja ausgiebig.“

Arbeitete sie früher etwa zehn Piercingtermine an einem Tag ab, sind es aktuell noch ein oder zwei, berichtet Serafin. Diese legt sie unter der Woche um jene Zeiten, in denen ihr gelbes Fahrzeug als mobile Corona-Teststation benötigt wird. Statt mit Nadeln und Präzisionsinstrumenten in der Haut hantiert sie aktuell vor allem mit Wattestäbchen in Nasenlöchern oder der Mundhöhle.

Etwa 20 Schnelltests führt die ausgebildete Hygieneberaterin und Sterilgutassistentin täglich an dem Standort vor der Seniorenresidenz durch. Anschließend reinigt sie den Innenraum den Rettungswagen an Decken, Wänden und Fußboden. Das dauert bis zu einer Stunde. Erst danach kann das Fahrzeug für Piercingtermine genutzt werden.

Hatte der bei einer Firma in Langenhagen umgebaute Krankenwagen einst eine festmontierte Liege und ein Waschbecken, wurde beides für die Zulassung der Region Hannover als Corona-Schnellteststation entfernt. Für Piercingtermine wird jetzt eine mobile Klappliege aufgestellt, die in einem geschlossenen Fach an der Außenseite des Rettungswagens eingelagert ist.

Kunden loben handwerkliches Geschick

Zum Kundenstamm der Hemmingerin gehört die 19-jährige Kim. Seitdem sie 14 Jahre alt ist, hat sich die Arnumerin vier Piercings stechen lassen: „Das erste war im Ohrloch, das zweite mit 16 ein Industrial an der Ohrmuschel, mit 17 ein Nostril im Nasenflügel und jetzt mit 19 das Zungen-Piercing.“ Kim lobt Serafins handwerkliches Geschick und ihre persönliche Art: „Bei ihr herrscht eine lockere Atmosphäre und ich merke den Moment des Stechens gar nicht so.“

Der Hannoveraner Ben Benseler trägt im rechten Ohr ein Plug mit Einhorn-Motiv, im linken eine sogenannte Ohrschnecke und an der Unterlippe fallen zwei Snakebites auf – symmetrisch auf beiden Seiten verteilte kleine Metallringe mit Kugeln. „Ich war früher Punker und wollte schon immer anders sein“, sagt der 25-Jährige aus Oberricklingen, der auch seine Zunge hat durchstechen lassen. Die Piercerin sei entspannt und sehr geduldig, sagt Benseler.

Piercings außerhalb der Zeiten als Corona-Teststelle

Piercer sei kein Lehr-Beruf, betont die Hemmingerin. Leider gebe es zu viele Menschen, die Piercings nur nebenbei machten. Sie rät Interessierten, nicht nach den billigsten Preisen zu suchen, sondern auf fachliche Zertifikate und Hygiene sowie freundlichen Umgang und die Beratung zu achten.

Zwar ist ein Ende der Pandemie aktuell noch nicht in Sicht, aber die Hemmingerin freut sich jetzt schon auf die Zeit, in der ihr Piercing-Mobil wieder ausschließlich für diese Zwecke genutzt werden kann. Dafür hat sie es schließlich angeschafft.

Wer einen Termin außerhalb der Zeiten der Corona-Teststation bei ihr ausmachen will, erreicht Serafin unter Telefon 0151-53377788. Weitere Informationen gibt es auch auf der Internetseite www.gluecks-koerper.de.

Von Torsten Lippelt