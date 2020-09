Hemmingen/Laatzen/Pattensen

Bei den aktuellen Corona-Infizierten lag Hemmingen mehrere Wochen bei Null. Seit dem 31. August gibt es wieder eine Person, die positiv auf das Coronavirus getestet und entsprechend registriert worden ist, und seit dem 9. September eine zweite. Das teilte die Region Hannover am Mittwoch mit.

In Hemmingen hat es seit Ausbruch der Pandemie damit insgesamt 51 registrierte Fälle gegeben. Zum Vergleich: In der Nachbarkommune Laatzen sind es 191 (Dienstag: 190, zurzeit 19 aktuelle Fälle) und in Pattensen 26 (Dienstag: 26, zurzeit ein aktueller Fall). Bei null liegt die Zahl der aktuellen Fälle nur noch in Springe.

Corona-Fälle : Zahlen in der Region Hannover

In den übrigen Kommunen der Region gibt es mindestens einen Fall, in der Landeshauptstadt sind es zurzeit 157 (Dienstag: 155). Die Region hat seit dem Auftreten der ersten Corona-Infektionen in Stadt und Umland insgesamt 3626 (Dienstag: 3593) infizierte Menschen registriert. 315 (Dienstag: 301) Menschen sind aktuell infiziert. Die Region weist darauf hin, dass es sich bei der Zahl der Erkrankten um eine „rechnerische Größe“ handelt. Das bedeutet, die Region geht davon aus, dass – Todesfälle ausgenommen – der Patient nach 14 Tagen genesen ist.

122 Menschen sind an oder mit Corona gestorben

122 Menschen sind bisher infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region Hannover gestorben. Der Altersdurchschnitt der Gestorbenen liegt bei 82 Jahren.

Doch auch jüngere Menschen erkranken immer wieder. Die Region registrierte bislang 165 (Dienstag: 162) Infektionen bei Kindern bis neun Jahren. 286 (Dienstag: 285) Infektionen sind es bei den Zehn- bis 19-Jährigen.

Von Andreas Zimmer