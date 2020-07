Hemmingen

Seit dieser Woche hat Hemmingen keinen aktuell registrierten Corona-Fall mehr. Damit ist die Zahl der Fälle erstmals seit dem 12. März auf Null gesunken. Damals gab es den ersten bestätigten Fall im Stadtgebiet. Ein 73-Jähriger war erkrankt. Dann ging alles sehr schnell. Am 12. März hatte die Stadt unter anderem bereits alle ihre öffentlichen Veranstaltungen abgesagt. Ab 16. März waren alle Schulen, Kindergärten und Horte dicht. Doch schon in der ersten Woche des Lockdowns rührten sich manche Einrichtungen wie die Musikschule Hemmingen, die auf Onlineunterricht umstellte.

Die Folgen der Corona-Krise sind weiterhin in vielen Bereichen spürbar. Wir beleuchtet vier Bereiche.

Corona und die Schulen

KGS und Grundschulen: „Der Lockdown hat uns kalt erwischt“, berichtete der stellvertretende KGS-Leiter Andreas Gonschior, in der jüngsten Sitzung des städtischen Fachausschusses. Dennoch: „Wir haben uns tapfer geschlagen.“ Gonschior erläuterte: „Wir haben nicht alles richtig gemacht, aber es gibt viele positive Beispiele.“ Grundsätzlich gelte, dass die Umstellung auf den digitalen Unterricht „mehr Zeit erforderte, als wir in der Krise hatten“. Die Schule sei, was die Bandbreite der Übertragungen betreffe, an ihre technischen Grenzen gestoßen. Zudem sei deutlich geworden: Je jünger die Schüler, desto schwieriger sei der digitale Unterricht. Es gehöre eben mehr dazu als nur Wissensvermittlung. Die Corona-Krise habe „die Schüler getroffen, die schon bei der Präsenzbeschulung unsere besondere Aufmerksamkeit brauchen“. Zu Hause bräuchten sie nicht nur einen DSL-Anschluss, sondern auch das technische Gerät dazu sowie technische Hilfe.

"Alles wird gut" heißt die Regenbogen-Aktion. Ein Kind hat diese Zeichnung in ein Fenster der Kinder- und Jugendräume Arnum gehängt. Quelle: Privat

Fachbereichsleiterin Walburga Gerwing ergänzte: „Manche Kinder fallen noch schneller durch die Maschen.“ Das sieht auch der Schulelternratsvorsitzende Thorsten Langner so: „Die sonderpädagogischen Schüler sind die Gelackmeierten. Sie fallen im System komplett runter.“ Sie hätten Schwierigkeiten zuhause allein am Computer zu arbeiten. Bei Betreuungen kämen die Eltern mittlerweile an ihre Grenzen: „Viele haben keinen Urlaub mehr“, Langner. Bürgermeister Claus Schacht sagte: „Homescooling auf Dauer ist furchtbar.“ Roman Binder, Ratsherr der Bündnisgrünen, berichtete von Kapazitätsengpässen beim drahtlosen Funknetz WLAN in vielen Haushalten: „Wir haben die Netze nicht.“ Zur Situation an den Grundschulen sagte Fachbereichsleiterin Gerwing, es gebe „einen großen Nachholbedarf“ bei etlichen Lehrkräften bei der Qualifizierung mit digitalen Medien. Gerwing räumte allerdings ein, dass bei der ersten bis dritten Klasse der digitale Unterricht noch nicht im Vordergrund stehen müsse.

VHS: Die durch die Corona-Krise gebeutelte Leine-Volkshochschule ( VHS) hat die drei Trägerkommunen Hemmingen, Laatzen und Pattensen um eine Bürgschaft gebeten. Um die Liquidität zu erhöhen, steuert Laatzen 250.000 Euro bei, aus Hemmingen und Pattensen kommen jeweils 125.000 Euro. Die VHS hat zwar bereits während des Lockdowns versucht, etliche Kurse digital auszurichten. Laut Geschäftsführerin Brigitte Germer scheiterten aber sowohl einige Teilnehmer als auch Dozenten, die den digitalen Medien aufgeschlossen seien, dann doch an der Technik. Das Sommersemester der Leine-VHS ist mit einem Monat später gestartet als sonst und läuft ausnahmsweise länger – bis Anfang September. Das Programm gibt es in diesem Semester nur digital.

Corona und die Folgen für Hemmingen

Finanzen der Stadt: Bürgermeister Claus Schacht hat im Juni eine Haushaltssperre verhängt. Es sind überwiegend Projekte wie zum Beispiel Straßensanierungen, die für dieses Jahr geplant waren, aber noch nicht begonnen wurden und auf 2021 verschoben werden. Das Gesamtvolumen beträgt etwa 1,4 Millionen Euro. Schacht nannte unter anderem Einbrüche bei der Gewerbesteuer als Ursache. Die Stadt hoffe auf Finanzspritzen vom Land und vom Bund, doch diese seien noch nicht berechnet. „Wir hoffen auf nähere Zahlen im August“, sagte er. Eigentlich hatte der Rat, als er im Februar den Haushalt für 2020 verabschiedete, mit einem Fehlbetrag von etwa 1,4 Millionen Euro gerechnet. Doch dann kam die Corona-Krise, und mittlerweile ist das Defizit auf etwa 4,6 Millionen Euro angestiegen.

Ferienpass: In diesem Jahr läuft alles digital. Es gibt keinen gedruckten Sommerferienpass und auch kein Ferienpassbüro im Rathaus. „Alles ist online und gut gelaufen“, sagte Walburga Gerwing, Fachbereichsleiterin in der Stadtverwaltung. Bis zum Anmeldeschluss am 5. Juli habe es 241 Anmeldungen für 92 Veranstaltungen mit 733 Teilnehmerplätzen gegeben. Zum Vergleich: 2019 gab es 2334 Teilnehmerplätze. „Doch es sind dieses Mal nur Gruppen bis zehn Personen einschließlich Betreuer erlaubt und alle Angebote sollten möglichst draußen sein.“ Wegen der langen Warteliste werden viele Plätze verlost.

