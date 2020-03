Hemmingen

Die neuen Schutzmaßnahmen der Region Hannover haben bisher noch keine Auswirkungen auf Hemmingen. Die Gesundheitsbehörde hatte am Dienstagnachmittag verfügt, dass Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern zunächst bis zum 22. März verboten werden. Am Sonnabend und Sonntag, 14. und 15. März, sind die Arnumer Kunsttage in der Wäldchenschule.

Diese haben zwar in der Vergangenheit mehrere Hundert Besucher angezogen, aber nicht mehr als 1000 pro Tag. Die Kunsttage finden deswegen statt, teilte die Stadt Events GmbH als Veranstalter am Dienstagnachmittag auf Anfrage dieser Zeitung mit. Die Gäste kämen ohnehin verteilt über den Tag. Die Kunsttage gibt es seit fast 50 Jahren. Die Ausstellung in der Grundschule am Klapperweg ist am Sonnabend von 13 bis 18 Uhr geöffnet und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Kunsttage in Arnum finden statt

Weitere größere Veranstaltungen sind in Hemmingen bis zum 22. März ohnehin nicht geplant. Zu den größten Veranstaltungen im Stadtgebiet im Jahreskalender zählt das zweitägige Kürbisfest in Wilkenburg, aber das ist unter freiem Himmel und außerdem erst im September.

In Hemmingen gibt es bisher keinen Corona-Fall. Bürgermeister Claus Schacht warnte vor Überreaktionen und erläuterte, für die Stadtverwaltung seien die Verfügungen der Region ausschlaggebend. Auf der Webseite der Stadt steht seit Ende Februar ein Merkblatt des Landesgesundheitsamtes zur Ansicht oder zum Herunterladen.

Auf Händeschütteln verzichtet

In der vergangenen Woche ist es im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld bei öffentlichen Sitzungen von Ratsausschüssen, bei denen sonst gern die Hand geschüttelt wird, auf diese Kontaktaufnahme verzichtet worden. So wird es denn auch in der öffentlichen Ratssitzung am 19. Dezember in Hemmingen-Westerfeld sein.

Klare Botschaften gab es auch beim Richtfest der Sportlichen Vereinigung (SV) Arnum am vergangenen Freitag. Dort war ein Schild aufgestellt: „Wir verzichten heute auf Händeschütteln und Umarmungen.“

