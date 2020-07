Hemmingen

Die Stadt Hemmingen hat ihre erste DHL-Packstation bekommen. An der Alfred-Bentz-Straße in Devese, direkt neben dem Aldi-Markt, steht eine gelbe Wand mit 83 Fächern, die ein bisschen wie ein riesiger Adventskalender aussieht. Die Packstation löst gleich mehrere Probleme: Dort können Kunden, die in Zeiten der Corona-Pandemie auf Kontakt mit ihrem Paketlieferanten lieber verzichten, ihre Pakete kontaktlos abholen – und auch zum Verschicken abgeben. Außerdem ist die Station 24 Stunden am Tag in Betrieb. Berufstätige und Menschen, die aus anderen Gründen viel unterwegs sind, können hier zu jeder Tages- und Nachtzeit Pakete anliefern und abholen.

Für Paketzusteller wie Konstantin Dorn bietet die Paketwand eine ganz andere Erleichterung. „Wenn ich im Schnitt pro Tag 90 Pakete ausfahren muss, und dann schon 20 von denen hier in der Packstation laden sollen, ist das eine enorme Entlastung“, sagte Dorn. „Man spart sehr viel Zeit.“

Erste DHL-Packstation in Hemmingen

Er ist meistens in der Region um Hemmingen und Pattensen für DHL unterwegs und zeigte Bügermeister Claus Schacht und anderen eingeladenen Gästen an Mittwochvormittag, wie die Station funktioniert. Die Packstation steht schon seit dem 9. Juli, am Mittwoch war die offizielle Eröffnung. Dorn tippte auf den Touchscreen in der Mitte der Packwand, wählte eine Versandart und -größe aus – und schon öffnete sich eine der 83 gelben Türen. In diese kann er nun ein Paket zum Versand hineinlegen und die Tür schließen.

Wer Pakete über die Station empfangen möchte, muss sich im Internet aufdhl.de/ packstation kostenlos registrieren und die DHL-Paket-App auf sein Smartphone herunterladen, dann lassen sich Pakete direkt an der Station frankieren und verschicken. Wer lediglich frankierte Päckchen und Pakete über die Packstation verschicken möchte, muss sich nicht vorher registrieren.

Einkaufen und dabei Paket abholen oder verschicken

„Es ist eine gute Entscheidung, die Station hier anzulegen“, sagte Schacht. Mit der Fertigstellung der B-3-Ortsumgehung und der nahe gelegenen Aus- und Auffahrt werde sich der Verkehr in dem Bereich noch mal erhöhen. Zudem würden wichtige Synergie zwischen Einzel- und Onlinehandel genutzt: „Man muss die Stationen dorthin lagern, wo die Menschen auch einkaufen gehen“, sagte der Bürgermeister. Die Packstation scheint schon gut angenommen zu werden. Zusteller Dorn holt am Mittwochmorgen mehr als ein Dutzend Pakete aus den Fächern hervor, die dann zum Weiterversand vorbereitet werden.

So viele Packstationen gibt es in Deutschland

Deutschlandweit gibt es bereits mehr als 5000 DHL-Packstationen. In Pattensen befindet sich eine Station. In Laatzen gibt es derzeit fünf Stationen. Ende 2021 solle es 7000 Packstationen in ganz Deutschland geben, sagte Stephan Siekmann von der Deutschen Post. Ob eine der neuen Stationen dann auch wieder in Hannovers Süden installiert wird, kann der Regionalbeauftragte des Unternehmens noch nicht versprechen. „Das hängt von Bestellverhalten der Kunden und deren Nutzung der Paketwand ab“, sagte Siekmann.

Von Nadine Wolter