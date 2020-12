Hemmingen-Westerfeld

89 Bürger haben am Mittwochnachmittag, 16. Dezember, Blut in der KGS in Hemmingen-Westerfeld gespendet. „Durchschnittlich kommen zu den Terminen rund 60 Spender“, sagt Peter Hauke, Vorstandsmitglied des organisierenden DRK-Ortsvereins Hemmingen.

Darunter waren auch zwölf Freiwillige zum ersten Mal dabei. Von den 77 Wiederholungsspendern hatten einige schon mehr als 90 Mal gespendet. Teilweise mussten die Spender bis zu 30 Minuten warten, bis sie dran waren. „Wegen der vorgeschriebenen Abstandsregeln war die Warteschlange relativ lang und einige mussten sogar eine Weile draußen stehen“, sagt Hauke.

Mehr Blut benötigt

Doch die Hemminger Blutspender seien hart im Nehmen. Schon im Sommer waren mehr als 90 Gäste zum Termin gekommen, die teilweise bei mehr als 30 Grad vor der Tür warten mussten. Hauke freut sich, dass die Corona-Pandemie viele Bürger offenbar besonders zur Blutspende animiert. „Sie sehen die Notwendigkeit, da einige Termine unter den aktuellen Bedingungen ausfallen müssen und deshalb Blut umso mehr benötigt wird.“

DRK verteilt Weihnachtskekse

Auf das sonst übliche Buffet nach einer Blutspende muss während der Corona-Krise aus Hygienegründen verzichtet werden. Bei den beiden bisherigen Terminen haben die Spender als kleines Dankeschön Gutscheine für lokale Läden bekommen. Nun hatten die ehrenamtliche Helfer des DRK-Teams kleine Weihnachspäckchen mit einem Stollen und Keksen zusammengestellt, die sie an die Spender verteilten – zum Dank für ihren Einsatz und ihre Hilfe in der Krise.

Von Tobias Lehmann