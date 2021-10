Hemmingen

Erst 2018 haben sich die DRK-Ortsvereine Hemmingen-Westerfeld/Devese und Wilkenburg zum neuen „Ortsverein Hemmingen“ zusammengeschlossen. Jetzt steht eine Verschmelzung mit dem Ortsverband Harkenbleck bevor. Darüber wollen die Mitglieder beider Ortsvereine am Dienstag, 26. Oktober, beraten. Das teilt Peter Hauke, Vorstandsmitglied des DRK Ortsvereins Hemmingen, mit.

Der gesamte Vorstand des Ortsvereins Harkenbleck ist zu Beginn des Jahres zurückgetreten. Das sagt auf Anfrage Frauke Patzke, die Mitglied im Vorstand war. Ihr Mann Rüdiger Patzke war der Vorsitzende. „Die Anforderungen für die ehrenamtliche Arbeit im Vorstand sind mittlerweile so hoch, dass sie kaum noch Zeit für den Beruf lassen“, sagt Patzke. Näher ins Detail will sie jedoch nicht gehen. Sie wusste noch nichts von dem möglichen Zusammenschluss. Allerdings gibt es in Harkenbleck durch den Rücktritt des Vorstands auch keinen offiziellen Ansprechpartner mehr.

Drei offizielle Sitzungen sind für die DRK-Fusion nötig

Peter Hauke erläutert, dass die gesamte Fusion am 26. Oktober innerhalb von drei Sitzungen geschehen soll. Zunächst soll der Ortsverein Harkenbleck tagen und über den Zusammenschluss beschließen. Eine konkrete Uhrzeit steht dafür jedoch noch nicht fest. Die Einladungen werden in den nächsten Tagen raus gehen. Anschließend wird der Ortsverein Hemmingen um 15.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses abstimmen. Sollten beide Ortsvereine der Fusion zustimmen, wird dann in einer dritten Sitzung, die um 17 Uhr im Bürgersaal beginnen soll, der neue Ortsverein gegründet. Auch ein neuer Vorstand wird dann gewählt. Hauke sagt, dass die bisherigen Vorstandsmitglieder des Ortsvereins Hemmingen wieder kandidieren wollen. „Doch weitere Kandidaten, insbesondere auch aus Harkenbleck, sind gerne gesehen“, sagt er.

Sollte es zu der Verschmelzung kommen, wird es im Stadtgebiet nur noch drei DRK-Ortsvereine geben: Den Ortsverein Hemmingen für Devese, Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg sowie die Ortsvereine Arnum und Hiddestorf/Ohlendorf. Der Ortsverein Hemmingen hat zurzeit rund 250 Mitglieder. Durch die Verschmelzung mit Harkenbleck würden rund 40 dazu kommen.

Den Ortsvereinen fehlt der Nachwuchs

Die Wilkenburger schlossen sich dem größeren Ortsverband bereits 2018 an, da zwei der drei Vorstandsmitglieder aus Altergründen nicht mehr kandidierten und keine Nachfolger in Sicht waren. Zur Vorsitzenden wurde Britta Hoge gewählt, die 2017 bereits den Vorsitz des Ortsvereins Hemmingen-Westerfeld/Devese übernommen hatte. „Dem Deutschen Roten Kreuz fehlt der Nachwuchs“, sagte Hoge damals schon. Ein größeres Team biete den Vorteil besserer gegenseitiger Unterstützung. Auch Hauke bewertet die Fusion positiv. „Es finden immer noch Veranstaltungen in Wilkenburg statt, wie zum Beispiel die regelmäßige Seniorengymnastik“, sagt er.

Fortgeführt werden könne in Harkenbleck nach der Verschmelzung zum Beispiel auch die regelmäßige Blutspendeaktion. „Es müssten sich drei bis vier freiwillige Helfer dafür finden“, sagt Hauke. Aktuell steht die für die Blutspenden genutzte Mehrzweckhalle wegen eines Umbaus allerdings ohnehin nicht zur Verfügung.

Der DRK-Ortsverein Hemmingen organisiert monatlich zahlreiche Aktionen für seine Mitglieder, darunter sind Angebote im Bürgersaal des Rathauses wie auch Ausflüge. Zudem lädt das Team regelmäßig zu Blutspenden ein. Dafür werden auch noch weitere Helfer und Helferinnen gesucht. Ansprechpartnerin ist Britta Hoge unter der Telefonnummer (0511) 760 8313 oder per Mail an brittahoge.mut@gmail.com.

Von Tobias Lehmann