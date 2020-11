Hemmingen

Die Idee von Britta Hoge ist bestechend einfach: Wenn die Menschen wegen des Teil-Lockdowns nicht zu öffentlichen Veranstaltungen kommen dürfen, könnte sie doch zu den Menschen kommen, um mit ihnen Gymnastik zu machen oder für sie vorzulesen oder zu musizieren, erklärt das Vorstandsmitglied im DRK-Ortsverein Hemmingen. Bis zu zehn Menschen aus maximal zwei Haushalten dürfen sich laut Corona-Verordnung derzeit unter Einhaltung der Abstandsregeln privat treffen. „Ich bin ein Haushalt, und die Familien, die ich besuche, der andere“, sagt Hoge.

„Bewegung ist das Wichtigste“

Hoge möchte damit etwas gegen Einsamkeit und Langeweile unternehmen, die Menschen in der Pandemie zunehmend belaste. Hoge bietet zwei verschiedene Formen von Hausbesuchen an: einen sportlichen und einen kulturellen. „Bewegung ist das Wichtigste, deswegen mache ich Gymnastikstunden“, sagt die vielseitige Hemmingerin, die unter anderem auch als Tanzpädagogin, Choreografin und Schriftstellerin tätig ist. Das Repertoire der Trainingsstunden reicht von Stuhlgymnastik über ganzheitliche Rückenschule bis hin zu Qi Gong. Ein Besuch dauert 45 Minuten.

Anzeige

DRK bietet Training oder Lesung für Zuhause an

Es gibt aber auch die Möglichkeit, Hoge für eine Lesung einzuladen. „Ich lese etwas vor, und mein Mann Manuel spielt dazu auf der Harfe,“ sagt sie. Was sie lese, sei von Abend zu Abend unterschiedlich. „Das kommt auch darauf ein, wer uns einlädt. Ich lese Gedichte oder längere Texte, auch mal was Lustiges von Kästner oder Ringelnatz.“ Hoges Besuche kosten nichts, lediglich um eine Spende für das Deutsche Rote Kreuz wird gebeten.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Ihre Pläne hat Hoge mit dem Gesundheitsamt besprochen. „Die haben mir bestätigt, dass das so in Ordnung ist.“ Aber sind die Hausbesuche in Zeiten, in denen zu möglichst wenigen Kontakten aufgerufen wird, nicht trotzdem ein Risiko? Das glaube sie nicht, sagt Hoge. Sie halte sich an die Abstandsregeln und trage gegebenenfalls auch eine Maske.

„Menschen brauchen Kontakt“

Das Angebot ist noch jung, deswegen gab es noch keine Nachfrage. Britta Hoge sagt, sie könne nachvollziehen, dass wegen Corona momentan Beschränkungen notwendig sind. Sie befürchtet aber, dass manche Folgen wie Einsamkeit oder Isolation unterschätzt werden. „Menschen brauchen Kontakt, besser mit Abstand als gar keinen. Es gehe darum, in dieser Zeit etwas Ablenkung zu bieten und niemanden allein zu lassen“, sagt sie. Hoge ist unter Telefon (0511) 7608313 zu erreichen sowie per E-Mail an brittahoge.mut@gmail.com.

Lesen Sie auch

Von Yannick von Eisenhart Rothe