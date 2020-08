Hemmingen

Die Freude bei den Verantwortlichen des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) in Hemmingen ist groß. Diverse Gruppen dürfen nun wieder den Bürgersaal im Rathaus nutzen.

Jeweils dienstags von 9.30 bis 10.30 Uhr und donnerstags von 9.30 bis 10.30 Uhr sowie 10.45 bis 11.45 Uhr gibt es Gymnastik für Senioren. Unter dem Motto „Der besondere Dienstag“ können die Teilnehmer dienstags von 15 bis 17 Uhr immer etwas Neues erleben. Am ersten Dienstag eines Monats steht ein Vortrag mit Kaffeetrinken auf dem Programm, am zweiten Gehirnjogging, am dritten eine Überraschung, am vierten wird die Kreativität gefördert und am fünften ist eine musikalische Lesung dran. Ansprechpartnerin für diese Angebote ist Britta Hoge. Sie erteilt weitere Auskünfte unter Telefon (05 11) 7 60 83 13 sowie per E-Mail an brittahoge.mut@gmail.com. Kaffeetrinken, Kartenspielen und Klönen ist immer donnerstags von 15 bis 17 Uhr möglich. Hierbei sind Gäste willkommen.

Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass die vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden, um weitere Infizierungen zu vermeiden. Weitere Informationen über die Angebote des DRK-Ortsvereins gibt es im Internet unter www.drk-hannover.de.

Von Mark Bode