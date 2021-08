Hemmingen-Westerfeld

Der Ortsverein Hemmingen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) plant bis Ende September zahlreiche Veranstaltungen. Vorstandsmitglied Peter Hauke teilt mit, dass bis Ende September alle Kurse und Treffen im Gemeindesaal der Trinitatiskirche sein werden. Der bisher genutzte Bürgersaal des Rathauses wird für die Vorbereitung der Kommunalwahl und der Bundestagswahl im September benötigt.

Zu den regelmäßigen Kursen des Ortsvereins gehören dienstags von 9.30 bis 10.30 Uhr und donnerstags von 9.30 bis 10.30 Uhr sowie von 10.45 bis 11.45 Uhr unter der Leitung von Britta Hoge die Gymnastik für Senioren. Zum „Kaffeetrinken, Kartenspielen und Klönen“ lädt das DRK immer donnerstags von 15 bis 17 Uhr ein. In der Reihe „Der besondere Dienstag“ soll am 24. August bereits an die Weihnachtszeit gedacht und unter der Leitung von Dagmar Gast Dekorationen für den Advent gebastelt werden. Gehirntraining für Senioren wird am Dienstag, 14. September, von 15 bis 17 Uhr im Mittelpunkt stehen.

DRK lädt zu Bewegungskursen für Senioren

Über neue Teilnehmer freut sich Leiterin Britta Hoge auch in ihrem Kurs „Fit und entspannt durch Tanz“. Darin sollen die Muskeln der Menschen, die älter als 70 Jahre sind, gestärkt werden. Der Kursus ist immer mittwochs von 11 bis 12 Uhr. Ein weiteres Bewegungsangebot für Senioren und Seniorinnen ist die Reihe „Ab ins Grüne“. Jeweils am ersten Mittwoch eines Monats lädt der Verein zu ein- bis zweistündigen Spaziergängen in der näheren Umgebung ein. Der nächste Spaziergang ist am Mittwoch, 1. September. Treffpunkt ist um 10 Uhr vor dem Rathaus.

Ein Blutspende-Termin ist für Mittwoch, 15. September, von 15.30 bis 19 Uhr in der KGS Hemmingen geplant. Es werden die dann geltenden Auflagen wegen der Corona-Pandemie eingehalten. Ein Buffet wird es wegen der Ansteckungsgefahr nicht geben. Stattdessen bekommen die Spender anschließend Gutscheine ausgehändigt.

Wer Interesse hat, den DRK-Ortsverein aktiv ehrenamtlich zu unterstützen, meldet sich bei Britta Hoge unter der Telefonnummer (0511) 7608313 oder per Mail an brittahoge.mut@gmail.com.

Von Tobias Lehmann