Hemmingen

Der DRK-Ortsverein Hemmingen bietet am Dienstag, 22. September, einen zusätzlichen Blutspendetermin an. Die Teilnehmer können in der Zeit von 15.30 bis 19 Uhr in die Carl-Friedrich-Gauß-Schule ( KGS) an der Hohen Bünte 4 in Hemmingen-Westerfeld kommen. Grund für diesen weiteren Termin ist laut Peter Hauke vom Hemminger DRK die Tatsache, dass gleich mehrere Termine im Stadtgebiet ausfallen mussten, da zu Beginn der Corona-Pandemie die notwendigen Hygienevorschriften nicht umgesetzt werden konnten. Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes benötigt jedoch weiterhin dringend Blutspenden.

In der KGS können nun wie bereits beim Blutspendetermin am 17. Juli alle Corona-Regelungen eingehalten werden. Bereits am Eingang wird bei jedem Besucher die Körpertemperatur gemessen. Diese dürfen das Gebäude nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten. Das anschließende Essen entfällt, da ein längerer Aufenthalt nach der Blutspende nicht möglich ist und zudem ein Büfett nicht angeboten werden darf. Als Entschädigung bekommt jeder Blutspender einen Gutschein.

Anzeige

Blutspendedienst beantwortet Fragen

Wer spenden will, muss seinen Personalausweis oder Führerschein sowie gegebenenfalls seinen Blutspendepass mitbringen. Das DRK weist darauf hin, dass es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass das Coronavirus durch Blut übertragen werden kann. Bei Fragen steht der Blutspendedienst unter der kostenlosen Service-Hotline (0800) 1194911 für Auskünfte zur Verfügung. Das Vorstandsteam des DRK-Ortsvereins, insbesondere die Organisatorin der Blutspende-Aktion Marita Semke, hofft auf zahlreiche Teilnehmer.

Von Stephanie Zerm